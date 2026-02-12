Kraupios žmogžudystės bylos atomazga: teisėsaugai žinomas kaunietis „atsipirko“ beveik minimalia bausme

Kauno apygardos teismas ketvirtadienį D. Saunorių pripažino kaltu ir skyrė jam subendrintą 8 metų laisvės atėmimo bausmę.
Aukos žmonai ir sūnui jis privalės atlyginti bendrą 30 tūkst. eurų dydžio neturtinę žalą.
Taip pat D. Saunorius už nužudytojo nepilnamečio vaiko išlaikymą iki jo pilnametystės privalės kas mėnesį mokėti po 350 eurų. Tai yra turtinė žala, kurią šeima patyrė, netekus maitintojo.
Smurtautojas šeimai privalės padengti ir kitą turtinę žalą – gydymo, laidotuvių išlaidas, kurios sudaro beveik 15 tūkst. eurų.
Nuosprendį dar bus galima apskųsti Apeliaciniam teismui. Kalėjime žudikas atsidurs, jeigu verdiktas įsiteisės, t. y., jo skundas bus atmestas arba iš viso nebus pateiktas.
Bičiulį užpuolė bare
Lemtingą dieną, 2024 metų rugsėjo 12-ąją, ginčai tarp dviejų vyrų iš pradžių užvirė Taikos prospekte esančiame bare „Kvieslys“.
Baro patalpose D. Saunorius dusyk smogė kumščiu savo panašaus amžiaus draugui T. P. į veidą.
Smurtas tęsėsi ir išėjus iš „Kvieslio“, kuomet abu vyrai ir jų pažįstama moteris A. L. važiavo link namų automobiliu „Nissan Primera“.
Prokuratūros tvirtinimu, konfliktui atsinaujinus, D. Saunorius liepė transporto priemonę vairavusiai moteriai sustoti kelkraštyje.
Vyrams išlipus į lauką, smūgiai tęsėsi – T. P. buvo dusyk suduota į veidą ir krūtinę, po smūgių jis susmuko ant žemės.
Galva trenkėsi į grindinį
Ginčui nesiliaujant, trijulė nuvyko į Pakraščio gatvę, esančią už 2 kilometrų nuo „Kvieslio“.
Daugiabučių kieme išlipus iš automobilio, D. Saunorius, tyrimo duomenimis, kumščiu dar kartą smogė aukai į galvos sritį. Krisdamas T. P. galva trenkėsi į betoninį grindinį.
Nuo smūgio vyro būklė smarkiai pablogėjo – jis buvo skubiai nuvežtas į Kauno klinikas.
Medikų pastangos išgelbėti sumuštojo gyvybę nebuvo sėkmingos – praėjus dviem dienoms, jis mirė ligoninėje.
Bausmė – beveik minimali
Neilgai trukus pareigūnai nustatė įtariąmąjį, sučiupo jį ir uždarė į areštinę.
D.Saunorius neneigė sudavęs smūgį draugui, tačiau aiškino, jog jis esą negalėjo būti mirtinas.
Nei teisėsaugos pareigūnai, nei teismas šiais išvedžiojimais nepatikėjo.
Niekur nedirbančiam, anksčiau už viešosios tvarkos pažeidimą Lietuvoje ir už nusikaltimą, įvykdytą Jungtinėje Karalystėje, teistam kauniečiui žmogžudystės byloje skirta bausmė, artima minimaliai – 8 metai kalėjimo.
Už nužudymą yra numatytas įkalinimas nuo 7 iki 15 metų.
KaunasŽmogžudystėDraugas
Rodyti daugiau žymių