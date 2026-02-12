Lietuvos dienaKriminalai

Planuojamos Baudžiamojo kodekso pataisos palankios bausmės už disponavimą kvaišalais laukiančiam mokslų daktarui

2026 m. vasario 12 d. 08:26
Lietuvos gydytojų sąjungos (LGS) prezidentas Liutauras Labanauskas pateikė parlamentarams Baudžiamojo kodekso pataisas, kurias teisėsauga sieja su asmeniu, šiuo metu figūruojančiu ikiteisminiame tyrime dėl stambaus masto psichotropinių medžiagų laikymo bei gaminimo, rašo portalas „Delfi“.
Daugiau nuotraukų (1)
Portalo žiniomis, šis asmuo yra biomedicinos mokslų daktaras Adas Darinskas.
Pasak Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko pavaduotojo Vitalijaus Gailiaus, Lietuvos kriminalinės policijos biuro atstovai informavo, kad šis asmuo yra susijęs verslo ir kitais ryšiais su L. Labanausku.
„Šios įstatymo pataisos tiesiogiai paliestų tą asmenį ir jam būtų švelnesnė bausmė, vietoje laisvės atėmimo – bauda. Tą Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai išsakė komitete“, – portalui sakė V. Gailius.
Savo ruožtu pats L. Labanauskas neigė, kad siūlomi BK pakeitimai yra susiję su A. Darinsku.
„Galbūt neįsiklausė kažkas, kas čia vaikšto, dėlioja pasakas. Aš kalbėjau apie gydytojus, kurie rašo receptus. Apie tai buvo kalba, o ne apie žmones, kurie neturi ryšio su gydytojo specialybe. Gal kažkas kažko nesuprato“, – tvirtino jis.
kvaišalaipsichotropinės medžiagosdaktaras
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.