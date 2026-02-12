Planuojamos Baudžiamojo kodekso pataisos palankios bausmės už disponavimą kvaišalais laukiančiam mokslų daktarui

Portalo žiniomis, šis asmuo yra biomedicinos mokslų daktaras Adas Darinskas.
Pasak Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko pavaduotojo Vitalijaus Gailiaus, Lietuvos kriminalinės policijos biuro atstovai informavo, kad šis asmuo yra susijęs verslo ir kitais ryšiais su L. Labanausku.
„Šios įstatymo pataisos tiesiogiai paliestų tą asmenį ir jam būtų švelnesnė bausmė, vietoje laisvės atėmimo – bauda. Tą Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai išsakė komitete“, – portalui sakė V. Gailius.
Savo ruožtu pats L. Labanauskas neigė, kad siūlomi BK pakeitimai yra susiję su A. Darinsku.
„Galbūt neįsiklausė kažkas, kas čia vaikšto, dėlioja pasakas. Aš kalbėjau apie gydytojus, kurie rašo receptus. Apie tai buvo kalba, o ne apie žmones, kurie neturi ryšio su gydytojo specialybe. Gal kažkas kažko nesuprato“, – tvirtino jis.
