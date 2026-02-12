Sostinėje sukčiai iš žmonių išviliojo apie 38,8 tūkst. eurų

Anot Policijos departamento, trečiadienį į pareigūnus kreipėsi moteris (gim. 1952 m.), kuri pareiškė, kad vasario 10–11 d. Vilniuje, jai būnant namuose, paskambino nepažįstami asmenys.
Anot moters, jie kalbėjo rusų kalba, prisistatė elektros tinklų ir Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojaiss bei apgaule išviliojo 10 tūkst. eurų.
Policijos duomenimis, į sostinės pareigūnus trečiadienį kreipėsi senjorė (gim. 1936 m.), kuri pareiškė, kad vasario 10 d. apie 19.30 val. Vilniuje, jai būnant namuose, paskambino nepažįstami asmenys (kalbėjo rusų kalba).
Jie, anot moters, prisistatė elektros tinklų ir policijos darbuotojais ir apgaule išviliojo 16 261 eurą.
Taip pat, ano policijos, trečiadienį sostinės policijoje gautas pranešimas, kad tą pačią dieną, laikotarpiu nuo 8.50 val. iki 17 val. Vilniuje, vyrui (gim. 1946 m.) būnant namuose, paskambino nepažįstami asmenys, kurie kalbėjo rusų kalba.
Kaip nurodė vyras, paskambinusieji prisistatė elektros tinklų, banko ir policijos darbuotojais ir apgaule išviliojo 12,5 tūkst. eurų.
Teisėsauga pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl sukčiavimų.