2026 m. vasario 12 d. 12:20
Vilniuje plėšikas aukos patykojo autobuse
2026 m. vasario 12 d. 12:20
Lrytas.lt
Vilniuje nuo plėšiko nukentėjo autobusu važiavęs jaunuolis.
Trečiadienį, 21 val. 45 min., Kalvarijų gatvėje, važiuojant autobusu, nepažįstamas vyras užpuolė vyrą (gim. 2003 m.) ir iš rankų išplėšė mobiliojo ryšio telefoną „Redmi Note 9PRO“.
Nuostolis – apie 80 eurų.
Dėl plėšimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Vilnius
plėšimas
telefonas
