Iš garbaus amžiaus vilnietės sukčiai išviliojo 121,4 tūkst. eurų

Kaip pranešė Policijos departamentas, ketvirtadienio vakarą, 18.15 val., į Vilniaus apskr. VPK kreipėsi moteris (gim. 1946 m.).
Ji pareiškė, kad laikotarpiu nuo vasario 3 d. iki vasario 11 d. Vilniuje, būnant namuose, jai paskambino nepažįstama moteris, ji kalbėjo rusų kalba.
Prisistačiusi policijos pareigūne ir teigdama, kad iš moters sąskaitos yra vykdomos įtartinos finansinės operacijos, apgaulės būdu išviliojo didelę pinigų sumą.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl stambaus masto sukčiavimo.
Kaip skelbia policija, ketvirtadienį į pareigūnus kreipėsi ir daugiau nuo sukčių nukentėjusių garbaus amžiaus žmonių.
Į Klaipėdos apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą (VPK) kreipėsi moteris (gim. 1951 m.). Ji pareiškė, kad tą pačią dieną, apie 12 val., Klaipėdos rajone, būnant namuose, jai paskambino nepažįstamas asmuo.
Prisistatęs policijos pareigūnu, apgaulės būdu išviliojo 17 950 eurų. Pinigus moteris atidavė į namus atėjusiam nepažįstamam vyrui.
Į Vilniaus apskr. VPK kreipėsi vyras (gim. 1945 m.). Jis pareiškė, kad tą pačią dieną, apie 9 val., Vilniuje, būnant namuose, jam paskambino nepažįstami asmenys. Jie kalbėjo rusų kalba. Prisistatę elektros tinklų darbuotojais ir policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 23 480 eurų.
Vilniuje, vyrui (gim. 1935 m.) būnant namuose, paskambino rusiškai kalbėję nepažįstami asmenys. Prisistatę elektros tinklų darbuotojais ir policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 10 300 eurų.
Pinigus vyras atidavė į namus atėjusiai nepažįstamai moteriai.