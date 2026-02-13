Jaunam kauniečiui pareikšti kaltinimai dėl vairavimo išgėrus ir sukeltos avarijos

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, praėjusių metų spalį Kauno rajone jaunas vyras, vairuodamas automobilį BMW, pažeidė kelių eismo taisyklių reikalavimus. Nustatyta, kad asmuo vairavo automobilį apsvaigęs nuo alkoholio. Vyrui buvo nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 1,64 promilės.
Šioje byloje vyras kaltinamas ir tuo, kad vairuodamas neblaivus sukėlė eismo įvykį.
Manoma, kad asmuo, įvažiavęs į „T“ formos sankryžą, nepasirinko važiavimo greičio ir neįvertino eismo sąlygų, nesuvaldė automobilio, nuvažiavo nuo kelio ir išlauždamas uždarytus kiemo vartus, atsidūrė gyvenamojo namo kieme.
Eismo įvykio metu buvo apgadinti kieme stovėję trys automobiliai, garažo vartai, namo fasadas bei garaže sandėliuoti daiktai. Tokiu būdu nukentėjusiesiems buvo padaryta didesnė nei 36 tūkst. eurų turtinė žala.
Ikiteisminio tyrimo metu vyras savo kaltę pripažino.
Už transporto priemonių vairavimą, kai vairuoja neblaivus asmuo numatyta bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki vienerių metų. Už kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimą, kai nukentėjusiam asmeniui padaryta didelė turtinė žala, BK numatyta bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki trejų metų.
