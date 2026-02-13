Lenkijoje suimti keturi lietuvai, įtariami kontrabandinių cigarečių gabenimu balionais iš Baltarusijos

Įtariamieji yra keturi Lenkijos ir keturi Lietuvos piliečiai, kurių amžius – nuo 20 iki 44 metų, penktadienį pranešė atstovė spaudai. Jie kaltinami sunkiais su mokesčiais susijusiais nusikaltimais ir nacionalinio saugumo įstatymų pažeidimu ir, jei bus pripažinti kaltais, jiems gresia mažiausiai trejų metų laisvės atėmimo bausmė.
Pasak Lenkijos vidaus reikalų ministro Marcino Kierwinskio, po to, kai šiaurės rytų Lenkijos Palenkės regione buvo sulaikyti šie asmenys, šiais metais iš viso sulaikyta jau 16 įtariamų kontrabandininkų, prekes gabenusių balionais.
Ligi šiol konfiskuotų cigarečių vertė siekia 2,8 mln. zlotų (788 tūkst. JAV dolerių), pridūrė jis.
Lenkija palei sieną su Baltarusija, kuri taip pat yra Europos Sąjungos išorės siena, įrengė maždaug 180 kilometrų ilgio ir 5,5 metro aukščio užtvarą, aprūpintą moderniomis stebėjimo technologijomis.
Pasienio apsaugos pareigūnai teigia, kad nuo tada kontrabandininkai ieško naujų būdų verstis šia neteisėta veikla.
LenkijaKontrabandaCigaretės
