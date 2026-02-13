Pasieniečiai perėmė iš Baltarusijos oro balionu atskraidintą rūkalų kontrabandą: vertė – 0,5 mln. eurų

Turėdami kolegų iš kriminalinės žvalgybos padalinių informacijos, ketvirtadienį Kabelių užkardos pasieniečiai Varėnos rajone perėmė iš Baltarusijos balionu atskraidintą krovinį. Jame buvo 1 520 pakelių cigarečių „NZ Gold“ ir „Queen Menthol“ su Baltarusijos akcizo ženklais. Prie krovinio buvo pritvirtintas kontrabandininkų GPS.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis atliekamas ikiteisminis tyrimas.
VSAT duomenimis, iš viso šiemet perimti 45 oro balionais iš Baltarusijos gabenti rūkalų kroviniai (sausį – 29, vasarį – 16), t. y. daugiau kaip 121 tūkst. pakelių cigarečių. Jų vertė Lietuvoje su mokesčiais yra apie 540 tūkst. eurų.
Beje, pernai sausį pasieniečių sandėliuose atsidūrė 63 balionais iš Baltarusijos skraidintos rūkalų siuntos, vasarį – 45.
Be to, VSAT pareigūnai šiemet jau sulaikė 22, įtariama, su oru iš Baltarusijos gabenta kontrabanda susijusius asmenis. 2025 m. pasieniečiams įkliuvo 171, įtariama, su taip skraidintais rūkalais susijęs asmuo.
Pernai iš viso buvo perimti 635 oro balionais į Lietuvą skraidinti rūkalų kroviniai. 2024-aisiais buvo 226 tokie atvejai. 2023 m. fiksuoti 3 panašūs bandymai, o 2022 m. kontrabandos skraidinimo balionais nebuvo.
Pastaraisiais metais įvairiomis priemonėmis sustiprinus sienos su Baltarusija apsaugą, kontrabandos gabenimas sausumos keliais tapo labai sudėtingas. Daugiau negu keturis penktadalius iš Baltarusijos į Lietuvą patekusių cigarečių 2025 m. buvo bandoma atgabenti oru naudojant balionus ar bepiločius orlaivius. Pernai jais skraidinta ir į pasieniečių sandėlius pateko daugiau kaip 1,6 mln. pakelių cigarečių.
Siekiant suvaldyti kontrabandą oro balionais Lietuvoje taikytos įvairios poveikio priemonės. Tarp jų – paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija, sukurta jungtinė teisėsaugos darbo grupė efektyvesnei kovai su balionais gabenama kontrabanda, įvykdytos didelio masto ir veiksmingos operacijos prieš tokia nusikalstama veikla užsiimančius asmenis, priimtos įstatymų pataisos kovai su šiuo reiškiniu ir kt.
Beje, cigaretes iš Baltarusijos oro balionais gana intensyviai bandoma gabenti ir į Lenkiją. Tokių atvejų fiksuota ir Latvijoje.
