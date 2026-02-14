Kauno „Akropolyje“ siautėjo 16-metis vagis: nutvertas puolė netgi policininkus

Policijos departamentas pranešė, jog penktadienį, apie 16 val. 45 min. šiame prekybos centre, policijos pareigūnams atliekant nepilnamečio asmens apžiūrą (nepilnametį įtarus vagyste sulaikė apsaugos darbuotojai), pastarasis aktyviais veiksmais pasipriešino Kauno apskr. VPK pareigūnams.
Pareigūnai dėl sukelto fizinio skausmo į gydymo įstaigą nesikreipė.
Paauglys buvo neblaivus, jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis (2,10 prom.). Ilgapirštis uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo teisėsaugai.