Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Odeta Jukniūtė naujienų portalą Lrytas informavo, jog pirmoji avarija įvyko vasario 13 dieną, apie 13 valandą. Tąsyk nuo kelio nulėkęs vilkikas su priekaba apvirto ant šono.
Eismas po pirmos avarijos, įvykusios aplinkkelyje, ties Vaišvilčių I kaimu, Vilniaus kryptimi, buvo uždarytas buvo uždarytas apie 2 valandas.
Dėl sudėtingų oro sąlygų ir krovinio svorio ištraukti vilkiko tą pačią dieną nepavyko – darbus nutarta pratęsti šeštadienio rytą.
Vasario 14-ąją, apie 9 valandą prie apvirtusio vilkiko priartėjo techninę pagalbą kelyje suteikiančios bendrovės visureigis, kuriuo atvykę specialistai ruošėsi derinti vilkiko ištraukimo darbus.
Tuo momentu į techninės pagalbos visureigį rėžėsi kitas, „Mercedes“ markės vilkikas, važiavęs ta pačia kryptimi jam iš paskos.
Visureigis nuo smūgio nuvažiavo nuo ir atsidūrė pusnyje, o dalis vilkiko liko gatvėje, trukdydama pravažiuoti kitiems eismo dalyviams.
Teko vėl organizuoti techninę pagalbą – policijos atstovė O. Jukniūtė prieš vidurdienį portalą Lrytas informavo, jog eismas jau atidarytas.
Laimingo atsitiktinumo dėka žmonės per avarijas nenukentėjo.
Panevėžio rajonasavarijavilkikai
Rodyti daugiau žymių