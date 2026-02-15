Lietuvos dienaKriminalai

Šeštadienį siautėjo girti kelių ereliai: vienas rėžėsi į kavos aparatą, kitas atsidūrė pusnyje

2026 m. vasario 15 d. 12:08
Lrytas.lt
Girti vairuotojai šeštadienį sukėlė nemažai problemų – pateko į avarijas, sugadino svetimą turtą, spruko iš eismo įvykių vietų.
Daugiau nuotraukų (1)
Policija informavo, jog apie 11val. 34 min. Vilniaus r., Dūkštų sen., Dūkštų k. automobilis „Mercedes Benz“, vairuojamas vyro kliudė ir apgadino prie parduotuvės stovėjusį kavos aparatą ir iš eismo įvykio vietos pasišalino.
51 metų bėglys netrukus buvo surastas, jam iškelta baudžiamoji byla. Kelių ereliui nustatytas sunkus girtumo laipsnis (2,63 prom.)
Taip pat pranešta, kad apie 12 val. 23 min. Panevėžyje, Bijūnų g., automobilio „Ford Transit“ vairuotojas sukėlė eismo įvykį ir pasišalino iš įvykio vietos – nustatyta, kad prie vairo sėdėjo neblaivus 55 metų vyras , kuriam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis (1,70 prom.). Nusikalstamos veikos padarymu įtariamam vyrui įteiktas šaukimas atvykti į apklausą, pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Baudžiamąją bylą „užsidirbo“ ir 25 metų jaunuolis – policija informavo, jog 14 val. 35 val. Šiaulių r., Aukštelkės k., policijos pareigūnai pastebėjo, kaip „VW Caddy“ išvažiuodamas iš šalutinio kelio, įlėkė į sniego pusnį. Automobilį vairavo neblaivus vyras (1,61 prom., gim. 2000 m.).
girti vairuotojaiAvarijospabėgimas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.