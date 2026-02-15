Šeštadienį siautėjo girti kelių ereliai: vienas rėžėsi į kavos aparatą, kitas atsidūrė pusnyje

Policija informavo, jog apie 11val. 34 min. Vilniaus r., Dūkštų sen., Dūkštų k. automobilis „Mercedes Benz“, vairuojamas vyro kliudė ir apgadino prie parduotuvės stovėjusį kavos aparatą ir iš eismo įvykio vietos pasišalino.
51 metų bėglys netrukus buvo surastas, jam iškelta baudžiamoji byla. Kelių ereliui nustatytas sunkus girtumo laipsnis (2,63 prom.)
Taip pat pranešta, kad apie 12 val. 23 min. Panevėžyje, Bijūnų g., automobilio „Ford Transit“ vairuotojas sukėlė eismo įvykį ir pasišalino iš įvykio vietos – nustatyta, kad prie vairo sėdėjo neblaivus 55 metų vyras , kuriam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis (1,70 prom.). Nusikalstamos veikos padarymu įtariamam vyrui įteiktas šaukimas atvykti į apklausą, pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Baudžiamąją bylą „užsidirbo“ ir 25 metų jaunuolis – policija informavo, jog 14 val. 35 val. Šiaulių r., Aukštelkės k., policijos pareigūnai pastebėjo, kaip „VW Caddy“ išvažiuodamas iš šalutinio kelio, įlėkė į sniego pusnį. Automobilį vairavo neblaivus vyras (1,61 prom., gim. 2000 m.).
girti vairuotojaiAvarijospabėgimas
