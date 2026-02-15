Valentino dieną – smurto banga: namuose pliekėsi poros, žiaurūs išpuoliai ir jaunimo vakarėliuose

Įsimylėjėlių diena meilės atmosfera pradingo šeimos iš Viduklės miestelio (Raseinių r.) namuose: vasario 14-ąją, apie 18 valandą 53 metų moteris smurtavo prieš savo 57 metų vyrą – dėl sumušimų teko kviesti į pagalbą medikus.
Prie smurto prisidėjo ir 20-metis moters sūnus – jie abu uždaryti į areštinę. Nukentėjusysis po medikų apžiūros gydosi ambulatoriškai, o smurtautojams iškelta baudžiamoji byla. Visas trejetas buvo neblaivus.
Meilės dieną brutalus išpuolis užfiksuotas ir Užkalnių kaime (Raseinių r.) – apie 21 val. 30 min. namuose girtas 56 metų vyras (1,37 prom.) kumščiais puolė savo neblaivią (1,96 prom.) 58 metų sugyventinę. Po smūgių į galvą jai taip pat buvo iškviesti greitosios pagalbos medikai.
Sumuštosios vežti į ligoninę neprireikė, o prieš ją smurtavęs vyriškis atsidūrė areštinėje, užsidirbdamas baudžiamąją bylą, kaip ir jo „kolegos“ iš Viduklės.
Biržuose, Vėjo gatvėje įsiplieskus konfliktui tarp sugyventinių, smarkiai apgirtęs vyras (2,41 prom.) smogė kumščiu 43 metų moteria, kuri taip pat buvo apsvaigusi nuo alkoholio (1,70 prom.). Policija sulaikė ir šį smurtautoją.
Smurto atvejų netrūko ir Panevėžyje. Vienas jų Valentino dieną užfiksuotas Marijonų gatvėje esančiame bute, kur šio savaitgalio girtumo rekordininkas (3,04 prom.), 51 metų vyras sumušė savo 44 metų draugę. Pastaroji buvo mažiau apgirtusi (1,78 prom.). Jį taip pat išsivežė pareigūnai.
Akmenės rajone įkaušęs (2,33 prom.) 31 metų vyras pakėlė ranką prieš savo 27 metų gyvenimo draugę, kuri sužalojimus gydosi ambulatoriškai.
Valentino dienos šventimas grupei paauglių liūdnai baigėsi ir Klaipėdoje – Gluosnių skersgatvyje vykusio jaunimo vakarėlio metu dvi neblaivios 14-metės žiauriai sumušė 17 metų merginą, kuri dėl sužalojimų pristatyta į Klaipėdos ligoninę, o vėliau išleista ambulatoriniam gydymui. Policija surinko medžiagą pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, kuriame numatyta atsakomybė už sveikatos sutrikdymą arba fizinio skausmo sukėlimą.
