Kruvinas savaitgalis: net penki namuose kilę barniai baigėsi peilio dūriais

Šeštadienį apie 18 val. Telšiuose, Žemaitės g., namuose, konflikto metu, vyras (gim. 1979 m.) smurtavo bei peiliu sužalojo moterį (gim. 1973 m.), kuri, po medikų apžiūros, gydoma ambulatoriškai.
Sekmadienį apie 4 val. 50 min. Kaune, Šarkuvos g., namuose, konflikto metu, neblaivi (1,72 prom.) moteris (gim. 1962 m.) peiliu sužalojo neblaivų (3,07 prom.) vyrą (gim. 1966 m.), kuris medikų pagalbos atsisakė.
Tą pačią dieną apie 17 val. 49 min. Kupiškio r., Skapiškio mstl., namuose, neblaivi (2,33 prom.) moteris (gim. 1995 m.) peiliu sužalojo neblaivų (2,41 prom.) vyrą (gim. 1967 m.), kuris, po medikų apžiūros, gydomas ambulatoriškai. Moteris uždaryta į areštinę.
Sekmadienį vakare, apie 21 val. 50 min., Vilniuje, Latvių g., bute, konflikto metu, vyras (gim. 2002 m.) peiliu sužalojo vyrą (gim. 1973 m.), kuris, suteikus med. pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Dar po valandos, apie 23 val., Šilutės r., Sugintų k., namuose, konflikto metu, vyras (gim. 1991 m.) su kitu nenustatytu asmeniu peiliu sužalojo neblaivų (0,23 prom.) vyrą (gim. 1984 m.), kuris, po medikų apžiūros, gydomas ambulatoriškai.
Šiuos nusikaltimus tirti ėmę pareigūnai pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl fizinio skausmo sukėlimo.
Policijapeiliaiišgertuvės
