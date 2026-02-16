Lietuvos dienaKriminalai

Kybartuose aidėjo šūviai: jaunuolis su BMW spruko jį persekiojusio „Jeep“ – pradėtas tyrimas dėl plėšimo

2026 m. vasario 16 d. 08:20
Lrytas.lt
Sekmadienį vakare Kybartuose (Vilkaviškio raj.) aidėjo šūviai – jie buvo paleisti į automobiliu BMW nuo persekiotojo pasprukti bandžiusį jaunuolį.
Pranešimą apie šį įvykį gavę pareigūnai nustatė, kad apie 20 val. 25 min. Kybartuose, prie stovinčio automobilio BMW 116, vairuojamo vyro (gim. 1998 m.) privažiavo automobilis „Jeep“, iš kurio išlipęs ir priėjęs iš matymo pažįstamas vyras (gim. 1991 m.) bandė atidaryti dureles.
Automobiliui BMW pasišalinus iš įvykio vietos, automobilis „Jeep“ jį pradėjo persekioti bei galimai kelis kartus šovė.
Automobiliui BMW bevažiuojant užgeso jo variklis, todėl vairuotojas išlipo ir paspruko. Iš „Jeep“ išlipęs vyras užvedęs automobilį BMW, juo iš įvykio vietos pasišalino.
Nuostolis siekia 2 000 eurų. Įvykio metu žmonės nesužaloti.
Dėl plėšimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
