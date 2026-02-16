Kybartuose aidėjo šūviai: jaunuolis su BMW spruko jį persekiojusio „Jeep“ – pradėtas tyrimas dėl plėšimo

Pranešimą apie šį įvykį gavę pareigūnai nustatė, kad apie 20 val. 25 min. Kybartuose, prie stovinčio automobilio BMW 116, vairuojamo vyro (gim. 1998 m.) privažiavo automobilis „Jeep“, iš kurio išlipęs ir priėjęs iš matymo pažįstamas vyras (gim. 1991 m.) bandė atidaryti dureles.
Automobiliui BMW pasišalinus iš įvykio vietos, automobilis „Jeep“ jį pradėjo persekioti bei galimai kelis kartus šovė.
Automobiliui BMW bevažiuojant užgeso jo variklis, todėl vairuotojas išlipo ir paspruko. Iš „Jeep“ išlipęs vyras užvedęs automobilį BMW, juo iš įvykio vietos pasišalino.
Nuostolis siekia 2 000 eurų. Įvykio metu žmonės nesužaloti.
Dėl plėšimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.