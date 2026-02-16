Lietuvos dienaKriminalai

Vilkaviškio rajone sulaikyti du vietos gyventojai ir didelės vertės cigarečių krovinys, greičiausiai išmestas iš traukinio

2026 m. vasario 16 d. 10:41
VSAT
Pasieniečiai sučiupo du vyrus, kurie įtariami neteisėtai disponavę akcizinėmis prekėmis. Įvykio vietoje iš viso rasta 25 tūkst. pakelių baltarusiškų cigarečių.
Ketvirtadienį Vilkaviškio rajone VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai kartu su kolegomis iš VSAT Specialiosios paskirties valdybos „Kovas“ Vakarų skyriaus tikrino informaciją apie neteisėtą kontrabandos išmetimą iš krovininio traukinio Kybartai–Kena.
Pasieniečiams nuvykus į įvykio vietą, buvo rastos kartoninės dėžės bei sulaikyti du 34-erių ir 45-erių Vilkaviškio rajono gyventojai. Prie geležinkelio bėgių rasta pusė šimto gamyklinių kartono dėžių. Jose buvo akcizais apmokestinamų prekių – cigarečių „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis.
Apžiūrėdami vietovę aplink iš traukinio išmestus neteisėtus krovinius, VSAT pareigūnai netoliese esančios sodybos teritorijoje rado mikroautobusą „Volkswagen Crafter“ su lietuviškais valstybinio numerio ženklais. Įtariama, kad šis automobilis susijęs su neteisėtu akcizais apmokestinamų prekių gabenimu.
Iš viso pasieniečiai aptiko 25 tūkst. pakelių cigarečių su baltarusiškomis banderolėmis. Jų vertė, įskaitant visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – daugiau kaip 110 tūkst. eurų.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros 3-iojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras.
Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Įtariamieji atsidūrė VSAT Pagėgių pasienio rinktinės padalinių laikino sulaikymo patalpose.
Po apklausų jie buvo paleisti, skyrus kardomąją priemonę – rašytinius pasižadėjimus neišvykti.
