Zarasų rajone policininkui pasipriešino iš namų iškeldinamas smurtautojas

Apie 0 val. 30 min. Sadūnų kaime, name, policijos pareigūnams atlikus smurto artimoje aplinkoje pavojaus rizikos vertinimą, neblaivus (neblaivumą tikrintis atsisakė) vyras (gim. 1974 m.) siekdamas išvengti iškeldinimo, aktyviais veiksmais pasipriešino Zarasų r. PK pareigūnui.
Policininkas po medikų apžiūros tarnybą tęsė.
Pareigūnui pasipriešinęs vyras buvo sulaikytas ir uždarytas į Panevėžio apskr. VPK areštinę.
Dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojui pradėtas ikiteisminis tyrimas.
