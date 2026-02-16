Lietuvos dienaKriminalai

Zarasų rajone policininkui pasipriešino iš namų iškeldinamas smurtautojas

2026 m. vasario 16 d. 09:51
Lrytas.lt
Naktį į pirmadienį Zarasų rajone nuo iš namų iškeldinamo smurtautojo nukentėjo policijos pareigūnas.
Daugiau nuotraukų (1)
Apie 0 val. 30 min. Sadūnų kaime, name, policijos pareigūnams atlikus smurto artimoje aplinkoje pavojaus rizikos vertinimą, neblaivus (neblaivumą tikrintis atsisakė) vyras (gim. 1974 m.) siekdamas išvengti iškeldinimo, aktyviais veiksmais pasipriešino Zarasų r. PK pareigūnui.
Policininkas po medikų apžiūros tarnybą tęsė.
Pareigūnui pasipriešinęs vyras buvo sulaikytas ir uždarytas į Panevėžio apskr. VPK areštinę.
Dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojui pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Zarasų rajonasPolicijapasipriešino
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.