Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Žiemos olimpiada
Švietimo kodas
Lietuviškumo mėnuo
Lietuvos mokytojas
Karas Ukrainoje
Darbo skelbimai
Lietuvos diena
Kriminalai
2026 m. vasario 17 d. 10:39
Kaune pavogti „Porsche“ žibintai – žala siekia 7 000 eurų
2026 m. vasario 17 d. 10:39
Lrytas.lt
Kaune vagys pridarė nemenkų nuostolių automobilio „Porsche“ savininkui.
Daugiau nuotraukų (1)
Policija gavo pranešimą, kad pirmadienį laikotarpiu 00.00 val. iki 10.00 val. A. Juozapavičiaus prospekte nuo automobilio „Porsche“ pavogti priekiniai žibintai.
Padaryta turtinė žala siekia apie 7000 eurų.
Dėl vagystės pradėtas ikiteisminis tyrimas.
žibintai
Porshe
Vagystė
Rodyti daugiau žymių