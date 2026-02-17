Kaune pavogti „Porsche“ žibintai – žala siekia 7 000 eurų

Lietuvos dienaKriminalai

2026 m. vasario 17 d. 10:39
Lrytas.lt
Kaune vagys pridarė nemenkų nuostolių automobilio „Porsche“ savininkui.
Policija gavo pranešimą, kad pirmadienį laikotarpiu 00.00 val. iki 10.00 val. A. Juozapavičiaus prospekte nuo automobilio „Porsche“ pavogti priekiniai žibintai.
Padaryta turtinė žala siekia apie 7000 eurų.
Dėl vagystės pradėtas ikiteisminis tyrimas.
