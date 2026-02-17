Lietuvos dienaKriminalai

Pasieniečiai sulaikė Interpolo ieškomą baltarusį, maršrutiniu autobusu važiavusį į Lietuvą

2026 m. vasario 17 d. 14:41
VSAT
VSAT pareigūnai Medininkų pasienio kontrolės punkte (PKP) iš maršrutinio autobuso, atvykstančio į mūsų šalį, išlaipino Baltarusijos pilietį. Pasieniečiai nustatė, kad tarptautinę šio vyro paiešką prieš mėnesį paskelbė Danijos policija.
Daugiau nuotraukų (1)
Sekmadienio ryte Medininkų PKP dirbantys VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos pareigūnai tikrino į Lietuvą atvažiuojantį, maršrutu Minskas–Kaunas vykstantį autobusą „Setra“ su lietuviškais valstybinio numerio ženklais. Atlikdami autobuso keleivių dokumentų patikrą, pasieniečiai nustatė, kad vienam iš keleivių, 31-erių Baltarusijos piliečiui, paskelbta Interpolo paieška, kurią inicijavo Danijos policija.
VSAT pareigūnai baltarusį išlaipino ir jį sulaikė. Užsienietis atsidūrė laikino sulaikymo kameroje, kur buvo nuolat stebimas. Valandai nepraėjus, į Medininkų PKP atvykęs sostinės policijos ekipažas sulaikytąjį išsivežė į areštinę Vilniuje.
Per septynias 2026-ųjų savaites VSAT pareigūnai sulaikė 73 asmenis, kurių dėl įvairių nusikaltimų ar pažeidimų ieškojo Lietuvos bei užsienio teisėsaugos institucijos. Iš sulaikytųjų didžioji dauguma, 58, buvo mūsų šalies piliečiai, 6 – Rusijos, 3 – Latvijos, 2 – Baltarusijos, po 1 – Airijos, Jungtinės Karalystės, Moldovos ir Ukrainos.
Pernai VSAT pareigūnai sulaikė 803 ieškomus asmenis. Iš sulaikytųjų dauguma, 702, buvo Lietuvos piliečiai. Rusijos pilietybę turėjo 38, Jungtinės Karalystės – 15, Baltarusijos ir Latvijos – po 11, Airijos – 4, Moldovos, Švedijos ir Ukrainos po – 3, Izraelio, Tadžikistano ir Uzbekistano – po 2, likusieji 7 buvo dar septynių valstybių piliečiai.
Tarp 2024 m. sulaikytų 767 ieškomų asmenų irgi dominavo Lietuvos piliečiai – 705. 19 sulaikytųjų turėjo Jungtinės Karalystės pilietybę, 16 – Ukrainos, 6 – Baltarusijos, 4 – Rusijos, po 3 – Sakartvelo ir Moldovos, 2 – Airijos, likusieji 9 buvo kitų devynių valstybių piliečiai.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)pasieniečiaiInterpolas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.