Pasieniečiai sulaikė Interpolo ieškomą baltarusį, maršrutiniu autobusu važiavusį į Lietuvą

Sekmadienio ryte Medininkų PKP dirbantys VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos pareigūnai tikrino į Lietuvą atvažiuojantį, maršrutu Minskas–Kaunas vykstantį autobusą „Setra“ su lietuviškais valstybinio numerio ženklais. Atlikdami autobuso keleivių dokumentų patikrą, pasieniečiai nustatė, kad vienam iš keleivių, 31-erių Baltarusijos piliečiui, paskelbta Interpolo paieška, kurią inicijavo Danijos policija.
VSAT pareigūnai baltarusį išlaipino ir jį sulaikė. Užsienietis atsidūrė laikino sulaikymo kameroje, kur buvo nuolat stebimas. Valandai nepraėjus, į Medininkų PKP atvykęs sostinės policijos ekipažas sulaikytąjį išsivežė į areštinę Vilniuje.
Per septynias 2026-ųjų savaites VSAT pareigūnai sulaikė 73 asmenis, kurių dėl įvairių nusikaltimų ar pažeidimų ieškojo Lietuvos bei užsienio teisėsaugos institucijos. Iš sulaikytųjų didžioji dauguma, 58, buvo mūsų šalies piliečiai, 6 – Rusijos, 3 – Latvijos, 2 – Baltarusijos, po 1 – Airijos, Jungtinės Karalystės, Moldovos ir Ukrainos.
Pernai VSAT pareigūnai sulaikė 803 ieškomus asmenis. Iš sulaikytųjų dauguma, 702, buvo Lietuvos piliečiai. Rusijos pilietybę turėjo 38, Jungtinės Karalystės – 15, Baltarusijos ir Latvijos – po 11, Airijos – 4, Moldovos, Švedijos ir Ukrainos po – 3, Izraelio, Tadžikistano ir Uzbekistano – po 2, likusieji 7 buvo dar septynių valstybių piliečiai.
Tarp 2024 m. sulaikytų 767 ieškomų asmenų irgi dominavo Lietuvos piliečiai – 705. 19 sulaikytųjų turėjo Jungtinės Karalystės pilietybę, 16 – Ukrainos, 6 – Baltarusijos, 4 – Rusijos, po 3 – Sakartvelo ir Moldovos, 2 – Airijos, likusieji 9 buvo kitų devynių valstybių piliečiai.
