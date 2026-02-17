Teismas atmetė „Z“ simbolį ant JAV herbo išpaišiusio vilniečio skundą

Kaip paskelbė bylą apeliacine tvarka išnagrinėjusios teisėjų kolegijos pirmininkas Paulius Veršekys, vyras savo pateiktame skunde nurodė kaltės nepripažįstantis, prašė „šalinti anksčiau teismo priimtą nuosprendį“, taip pat tvirtino esantis auka.
Teismas šį skundą atmetė ir paliko galioti praėjusių metų lapkritį Vilniaus miesto apylinkės teismo priimtą sprendimą byloje.
Vilniaus apygardos teismo sprendimas įsigaliojo iš karto, jis kasacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
Pirmosios instancijos teismas R. Šukevičių pripažino kaltu dėl užsienio valstybės herbo išniekinimo ir skyrė jam 6 mėnesių laisvės apribojimo bausmę.
Teismo sprendimu, per minėtą laikotarpį vyras įpareigotas būti savo gyvenamojoje vietoje nuo 22 val. iki 6 val., neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo bei dalyvauti elgesio pataisos programoje.
Bylos duomenimis, R. Šukevičius, praėjusių metų vasario 13-osios vėlų vakarą priėjo prie Vilniuje esančio JAV ambasados pastato ir geltonos spalvos purškiamais dažais apipurškė ant ambasados pastato sienos oficialiai iškabintą JAV herbą, ant jo nupiešdamas agresorę Rusiją palaikantį simbolį – „Z“ raidę. Anot teisėsaugos, tokiais savo veiksmais išniekinęs užsienio valstybės herbą vilnietis iš karto pasišalino.
Ikiteisminio tyrimo metu R. Šukevičiaus gyvenamojoje vietoje buvo atlikta krata. Kratos metu pareigūnai rado veikos padarymui panaudotus purškiamus dažus bei rūbus, kuriuos nuteistasis dėvėjo įvykio metu.
Nors apelaiciniame skunde vyras savo kaltę neigė, pirmosios instancijos teisme nagrinėjant bylą, R. Šukevičius savo kaltę pripažino.
Teismas tąkart pažymėjo, kad valstybės herbas yra oficialus valstybės simbolis ir jos skiriamasis ženklas, simbolizuojantis šios valstybės suverenumą. Tuo metu, anot teismo, totalitarinių ar autoritarinių režimų simboliai, kuriuos šie režimai naudojo ar naudoja jų įvykdytai ar vykdomai karinei agresijai, vykdomiems ar įvykdytiems nusikaltimams žmoniškumui ir karo nusikaltimams propaguoti, apskritai yra draudžiami demonstruoti Lietuvoje.
Teismas akcentavo, kad pasirinkdamas išpurkšti Rusiją palaikantį simbolį ant kitos valstybės herbo, asmuo neabejotinai išreiškė priešiškumą šiai valstybei, tuo buvo siekiama įžeisti ir sumenkinti šios valstybės autoritetą.