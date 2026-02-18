Dėl automatinio ginklo pagrobimo teistas I. Molotkovas pripažintas kaltu dėl neatsargaus gyvybės atėmimo

Teismas vyrui už šiuos nusikaltimus skyrė 3 metų laisvės atėmimo bausmę.
Į paskirtą bausmės laiką teismas įskaitė laikinajame sulaikyme išbūtą laiką nuo 2023 m. gruodžio 12 d. iki 2024 m. rugsėjo 18 d. ir nuo 2025 m. lapkričio 5 d. iki bausmės vykdymo pradžios, vieną suėmime išbūtą dieną prilyginant vienai laisvės atėmimo dienai.
Kiek tiksliai laiko I. Molotkovas praleis nelaisvėje, paskaičiuos įkalinimo įstaiga.
Anksčiau teistas vyras teismo trečiadienį pripažintas recidyvistu.
Šis Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimas dar neįsiteisėjo, jis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
I. Molotkovui baudžiamoji byla buvo iškelta po to, kai jis 2023 m. lapkritį Vilniuje, stoties rajone, apiplėšė Indijos pilietį. Anot teisėsaugos, minėtam piliečiui po grumtynių su I. Molotkovu atsirado širdies ritmo sutrikimai ir vyras mirė.
Bylos duomenimis, I. Molotkovas siekė apgauti Indijos pilietį, kad už pinigus gali surasti jam reikalingą autobusą. Vyras, supratęs, kad jį bando apgauti, liepė I. Molotkovui grąžinti pinigus, tačiau šis nesutiko ir vyrai susigrūmė.
I. Molotkovas anksčiau teisme teigė visiškai pripažįstantis savo kaltę, vyras sakė, kad gailisi dėl savo poelgių. Jis tvirtino, kad, jei būtų žinojęs, jog Indijos pilietis gali mirti dėl patirto streso, esą būtų jo vieno po grumtynių nepalikęs.
Kaltinamasis anksčiau nurodė, kad iš Indijos piliečio atėmė piniginę, o už joje rastus pinigus nusipirko narkotikų, taip pat kvaišalų įsigijo ir pardavęs apvogto vyro lagamine rastus daiktus.
Išgarsėjo automato pagrobimu iš pareigūnų
Ne kartą anksčiau teistas vilnietis I. Molotkovas išgarsėjo 2015 m. lapkritį, kai vežamas į Vilniaus miesto 6-ąjį policijos komisariatą Pašilaičiuose iš policijos pareigūnų pagrobė tarnybinį ginklą (automatinį ginklą) ir pasišalino.
Gausios policijos pajėgos bėglio su automatu ieškojo apie 5 valandas, galiausiai jis buvo surastas Naujininkų mikrorajone. Šalia jo rastas ir automatinis ginklas. Incidento metu niekas nenukentėjo.
Dėl šios istorijos apie atsistatydinimą pranešė į konfliktą su tuometine prezidente Dalia Grybauskaite ir tuometine Seimo pirmininke Loreta Graužiniene įsitraukęs tuometinis vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis, tačiau vėliau persigalvojo.
Vilniaus apygardos teismas 2016 m. vasarį I. Molotkovą pripažino kaltu dėl ginklo pagrobimo, neteisėto jo gabenimo, jam buvo skirta 4 metų ir 4 mėnesių laisvės atėmimo bausmė.
