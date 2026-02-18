Iš senjorų pasipelnyti bandžiusiems sukčiams – Klaipėdos apylinkės teismo verdiktas

Pirmosios bylos duomenimis, ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti asmenys paskambino nukentėjusiajai telefonu ir melagingai prisistatė banko darbuotoju bei policijos pareigūnu. Apgaule jie įtikino nukentėjusiąją perduoti banko kortelę su PIN kodu atvykusiam asmeniui. Nuteistasis, veikdamas kartu su nenustatytais bendrininkais, atvyko pas nukentėjusiąją, paėmė voką su banko kortele ir PIN kodu ir per keturis kartus bankomate išgrynino iš viso 4 000 eurų, priklausiusių nukentėjusiajai.
Teismas vyrą pripažino kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalį, 198¹ straipsnio 1 dalį, 214 straipsnio 1 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį ir paskyrė 3 400 eurų baudą. Pažymėtina, kad nuteistasis savanoriškai atlygino visą nukentėjusiajai padarytą žalą.
Antrojoje byloje nustatyta, kad ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti asmenys, naudodamiesi pokalbių programėlėmis, susisiekė su nukentėjusiojo šeimos nare, melagingai prisistatė banko ir policijos darbuotojais bei apgaule įtikino, kad sąskaitoje esantys pinigai yra nesaugūs ir turi būti peržiūrėti pareigūnų. Patikėjęs apgaule, nukentėjusysis išgrynino 2 700 eurų ir su voku perdavė juos atvykusiam nuteistajam.
Teismas jį pripažino kaltu pagal BK 182 straipsnio 1 dalį ir paskyrė galutinę 4 mėnesių ir 20 dienų laisvės atėmimo bausmę. Taip pat visiškai patenkintas nukentėjusiojo civilinis ieškinys – priteista 2 700 eurų turtinei žalai atlyginti.
Nuosprendžiai dar neįsiteisėję ir per 20 dienų gali būti skundžiami Klaipėdos apygardos teismui.