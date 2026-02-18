Kauno mafijos vadeivai Henrikui Daktarui vartai į laisvę neatsivers: lieka kalėjime iki gyvos galvos

Apie tai naujienų portalą Lrytas informavo Kauno apygardos teismo pirmininko padėjėja komunikacijai Vija Kudzienė.
Šį sprendimą H. Daktaras dar gali apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui – veikiausiai šia teise jis ir pasinaudos.
Už kruvinus nusikaltimus nuteisto, liūdnai pagarsėjusio mafiozo advokatas kaip vieną argumentų dėl bausmės sušvelninimo nurodė priteistos žalos atlyginimą nukentėjusiesiems, tačiau Kauno teisėjų kolegijos šis faktas neįtikino.
Pernai svarstant klausimą dėl bausmės sušvelninimo, ilgą laiką neigęs savo kaltę H. Daktaras ją jau pripažino – veikiausiai siekdamas, jog tai padės jam nusikratyti belangės iki gyvenimo pabaigos.
Tačiau prisipažinimas jam gelbėjimo ratu netapo – tąsyk teismas pareiškė, jog „toks nuteistojo elgesys suteikia pagrindą manyti, kad jis yra nenuoširdus ir sako tai, kas yra jam teisiškai naudinga“.
Laisvė horizonte nešmėkšteli
Prašymai dėl nuteistiesiems skirto įkalinimo iki gyvos galvos sušvelninimo gali būti teikiami kiekvienais metais – H. Daktaras į laisvę nesėkmingai veržiasi nuo pat 2019-ųjų.
Daug kartų teistas Kauno mafijos šulas pirmą kartą kalėjime atsidūrė būdamas 19 metų, o bendras jo „stažas“ įkalinimo įstaigose – apie 30 metų.
Pagal pakeistus įstatymus iki gyvos galvos nuteisti asmenys, praleidę už grotų ne mažiau kaip 20 metų, turi teisę prašyti nustatyti terminuotą laisvės atėmimą nuo 5 iki 10 metų.
Teismai įkalimų įstaigų teikimus dėl bausmės H. Daktarui sušvelninimo atmesdavo ir anksčiau konstatuodami, jog kad mafijos vadeiva tebėra pavojingas visuomenei.
Nuosprendžiai – ir sėbrams
Dėl paskutinių nusikaltimų už grotų H.Daktaras pateko dar 2009 metais.
Belangėje iki gyvos galvos jis atsidūrė už kito Kauno mafiozo, Rimanto Ganusausko-Mongolo nužudymą ir kitus žiaurius nusikaltimus.
Henytė vadovavo ginkluotam nusikalstamam susivienijimui, kuris vykdė žmogžudystes, plėšimus, užsiėmė reketu.
Klaipėdos apygardos teismas 2013 metų birželio 14 dieną už vadovavimą organizuotam ginkluotam nusikalstamam susivienijimui, žmogžudystę ir kitus nusikaltimus nusprendė įkalinti H. Daktarą iki gyvos galvos.
Be Henytės, šioje byloje nuosprendžius išgirdo dar keliolika įvairias pakopas mafijos hierarchijoje užimančių asmenų.
Iš anksto iškasė duobę
R.Ganusauskas-Mongolas buvo nužudytas dar 1993 metų gruodžio 25 dieną.
Susidorojimą su R.Ganusausku suplanavo H.Daktaras, niršdamas, kad Mongolas atsiskyrė nuo gaujos ir nenori dalytis pelnu. Henytė įtarė, kad R.Ganusauskas yra susijęs su 1993 m. spalį surengtomis žudynėmis Kauno restorane „Vilija“, kurių metu buvo pasikėsinta ir į H.Daktarą.
1993 m. gruodžio 25 d. H. Daktaras, Egidijus Abarius-Goga ir jų sėbrai rado Mongolą name, kuriame jis slėpėsi, ir nuvežė į mišką, kur buvo iš anksto iškasę duobę.
E. Abarius nukreipė pistoletą R. Ganusauskui į galvą, bet ginklas užsikirto, tada ginklą stvėrė H. Daktaras – auka krito nuo dviejų šūvių.
Mongolo kūnas iki šiol nerastas. H. Daktaras tikino, kad R.Ganusauskas neva yra gyvas ir slapstosi užsienyje, tačiau šie žodžiai nepasitvirtino.
