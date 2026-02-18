Nelegalius migrantus gabenęs kaunietis liks už grotų ilgeniam laikui

Nusikalstama operacija prasidėjo 2025 m. lapkričio 5 d. vakarą. Bylos duomenimis, grupė užsieniečių iš Afganistano ir Pakistano, sumokėję organizatoriams nuo 7 iki 15 tūkst. JAV dolerių, nelegaliai kirto Latvijos sieną.
Pirmasis juos gabenęs vairuotojas, Latvijos pilietis, vairuodamas automobilį „Volvo V40“, kelyje Juodupė–Aleknos nesuvaldė transporto priemonės ir vertėsi.
Avarijos pasekmės buvo tragiškos – vairuotojas žuvo vietoje, o vienas sunkiai sužeistas afganistanietis liko gulėti šalikelėje.
Likę septyni migrantai, nors patys patyrė įvairių sužalojimų, vedlio nurodymu pasitraukė į mišką, palikę bendrakeleivį ir žuvusį vairuotoją.
Juos atsitiktinai aptiko pro šalį važiavęs vyras, kuris iškvietė pagalbą.
Kol pareigūnai ir medikai dirbo avarijos vietoje, migrantų grupė miške gavo naujas koordinates. Kitą rytą jų pasiimti atvyko kaltinamasis M. Sabas su išsinuomotu mikroautobusu „Mercedes-Benz Sprinter“.
Kaltinamasis prisipažino, kad matydamas sužeistus, suplėšytais drabužiais, šlubuojančius žmones, jis suprato dalyvaujantis nusikalstamoje veikoje, tačiau už žadėtą 1 tūkst. JAV dolerių atlygį sutiko juos pavežti link Lenkijos.
Teisėsaugos pareigūnai M. Sabą sulaikė praėjus maždaug 20 minučių nuo kelionės pradžios. Jo telefone buvo rasti įrodymai – susirašinėjimai programėlėje „Signal“ su asmeniu „Demon Dee“, lokacijų nuorodos ir nurodymai jokiu būdu nevažiuoti per Panevėžį, Alytų ar Lazdijus, o rinktis kaimo kelius Marijampolės kryptimi.
Teisėja Jolanta Raščiuvienė konstatavo, kad M. Sabas yra recidyvistas – nusikaltimą padarė turėdamas neišnykusį teistumą ir bausmės vykdymo atidėjimo metu.
Teismo sprendimu jam skirtas laisvės atėmimas vieneriems metams šešiems mėnesiams.
Bausmę M. Sabui teismas sumažino trečdaliu (iki vienerių metų), nes kaltinamasis prisipažino, gailėjosi ir byla buvo išnagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka. Jam skirta ir baudžiamojo poveikio priemonė – 3 440 Eur konfiskavimas, kas atitinka nusikaltimo priemonės, mikroautobuso, vertę, iš jo konfiskuotas ir mobilusis telefonas.
Teismas pabrėžė, kad ankstesnės bausmės nepadarė jokios įtakos M. Sabo elgesiui.
„M. Sabui skiriama laisvės atėmimo bausmė vykdytina realiai, nes nėra pagrindo jos vykdymą atidėti <...>, kadangi iš bylos matyti, jog M. Sabui ne kartą buvo taikomas bausmės vykdymo atidėjimo institutas, tačiau M. Sabas ir toliau pažeidinėjo įstatymus. <...> M. Sabo elgesys ankstesnių procesų metu patvirtina jo atsainų požiūrį į jo atžvilgiu vykusius baudžiamuosius procesus, lengvabūdišką požiūrį į jam skiriamus įpareigojimus ir draudimus“, – pažymėjo teisėja.
Teismas taip pat nusprendė, kad M. Sabas turi likti suimtas iki nuosprendžio įsiteisėjimo. Nustačius, jog jis planavo išvykti pas kitoje valstybėje gyvenančią motiną, teismo manymu, nuteistasis gali pasislėpti nuo bausmės atlikimo.
Panevėžio apygardos teismo nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
