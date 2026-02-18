Sukčių grobis: daugiau nei 104 tūkst. eurų ir auksas

Antradienį į Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą kreipėsi 78 metų vyras. Jis pareiškė, kad pirmadienį 17 val. Vilniuje, būnant namuose, jam paskambino nepažįstamas asmuo, jis kalbėjo rusų kalba.
Prisistatęs policijos pareigūnu, apgaulės būdu iš senjoro išviliojo banko mokėjimo kortelę ir iš banko sąskaitos pasisavino 15 tūkst. eurų, pranešė Policijos departamentas.
Į Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą (AVPK) kreipėsi 88 metų moteris. Ji pareiškė, kad nuo sausio 23 d. iki sausio 29 d. (tikslus laikas nustatomas) Trakų rajone, jai būnant namuose, paskambino nepažįstami asmenys. Jie kalbėjo rusų kalba.
Prisistatę elektros tiekimo įmonės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaulės būdu jie išviliojo pinigus ir aukso. Nuostolis siekia 36 204 eurus.
Į Vilniaus AVPK antradienį kreipėsi 77 metų moteris. Ji pareiškė, kad tos pačios dienos vakarą, apie 18.20 val., Vilniuje, būnant namuose, jai paskambino nepažįstami asmenys. Prisistatę policijos pareigūnais, apgaulės būdu jie išviliojo 30 tūkst. eurų.
Sostinės policijos duomenimis, antradienį į pareigūnus kreipėsi moteris (gim. 1949 m.) kuri pranešė, kad nuo vasario 13 d. 9.59 val. iki vasario 14 d. 1 val. Vilniuje, jai būnant namuose, paskambino nepažįstamas asmuo, kuris apgaule išviliojo 8,1 tūkst. eurų.
Vilniaus AVPK duomenimis antradienį gautas vyro (gim. 1984 m.) pranešimas, kad vasario 16 d. apie 14 val. Vilniuje jam paskambino nepažįstami asmenys, kurie, prisistatę policijos pareigūnais ir banko darbuotojais, apgaule išviliojo 1,4 tūkst. eurų.
Kaip nurodė sostinės policija, antradienį gautas moters (gim. 1948 m.) pranešimas, kad vasario 16 d. apie 14.25 val. Vilniuje, jai būnant namuose, paskambino nepažįstami asmenys, kurie, prisistatę elektros tiekimo darbuotojais, apgaule išviliojo 1,8 tūkst. eurų ir banko mokėjimo kortelę.
Vilniaus AVPK duomenimis, antradienį į pareigūnus kreipsi moteris (gim. 1942 m.). Ji nurodė, kad tą pačią dieną apie 15 val. Vilniuje, jai būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys, kurie, prisistatę elektros tiekimo bei saugumo tarnybos darbuotojais, apgaule išviliojo 5,3 tūkst. eurų.
Kaip informavo Alytaus policija, vasario 16 d. apie 19.30 val. Alytuje, Statybininkų gatvėje, moteris (gim. 1960 m.), jungiantis prie interneto banko, suvedė duomenis į netikrą svetainę ir nuo jos banko sąskaitos buvo nuskaičiuoti pinigai. Nuostolis – apie 7 tūkst. eurų.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimų.
Nuo sukčių nukentėjo ir įmonė Tauragėje.
Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas gavo pranešimą, kad vasario 14–16 d. Tauragėje nenustatyti asmenys, nenustatytu būdu, iš įmonės banko sąskaitos pasisavino 16 478 eurus, o iš asmeninės banko sąskaitos pasisavino 790 eurų.
