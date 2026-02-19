Lietuvos dienaKriminalai

Kaune pas gatvėje sustabdytą vyrą policija rado revolverį ir kvaišalų

2026 m. vasario 19 d. 08:55
Kaune trečiadienio vakarą pas vyrą rastas neteisėtai laikomas revolveris ir galimai narkotinės medžiagos, pranešė policija.
Daugiau nuotraukų (1)
Anot Policijos departamento, apie 21 val. Jurbarko gatvėje dalinės vyro (gim. 1974 m.) apžiūros metu striukės kišenėje rasta stiklinė talpa su viduje esančiu skysčiu (įtariama, kad narkotine medžiaga).
Patikrinus jo vairuojamą automobilį „Fordus Focus“, ant galinės sėdynės rastas ir paimtas neteisėtai laikomas revolveris (markė ir identifikacijos nr. nustatinėjami).
Įtariamasis uždarytas į areštinę.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais ir dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
KaunasPolicijarevolveris
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.