Kaune pas gatvėje sustabdytą vyrą policija rado revolverį ir kvaišalų

Anot Policijos departamento, apie 21 val. Jurbarko gatvėje dalinės vyro (gim. 1974 m.) apžiūros metu striukės kišenėje rasta stiklinė talpa su viduje esančiu skysčiu (įtariama, kad narkotine medžiaga).
Patikrinus jo vairuojamą automobilį „Fordus Focus“, ant galinės sėdynės rastas ir paimtas neteisėtai laikomas revolveris (markė ir identifikacijos nr. nustatinėjami).
Įtariamasis uždarytas į areštinę.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais ir dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
KaunasPolicijarevolveris
Rodyti daugiau žymių