Klaipėdoje policijai įkliuvo kvaišalų siuntą nešęsis nepilnametis

Ikiteisminis tyrimas pradėtas 2025 m. lapkričio mėn., gavus duomenų apie iš užsienio valstybės į Klaipėdą siuntų tarnybos pristatytą siuntą su galimai kvaišalais.
2025 m. lapkričio mėn. Klaipėdoje, Pajūrio g., uostamiesčio teisėsaugininkai sulaikė ankščiau neteistą, vienoje iš Klaipėdos miesto ugdymo įstaigų besimokantį nepilnametį, kuris nešėsi siuntą su įtariama narkotinėmis (psichotropinėmis) medžiagomis.
Jaunuoliui pareikštas įtarimas dėl neteisėto disponavimo minėtomis medžiagomis be tikslo jas platinti ir jų kontrabandos į Lietuvos Respubliką.
Įtariamajam paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyrius.
Už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti numatyti viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki 2 metų.
Už narkotinių ar psichotropinių medžiagų, neturint tikslo jas parduoti ar kitaip platinti, gabenimą ar siuntimą per Lietuvos Respublikos sieną nepateikiant muitinės kontrolei ar kitaip jos išvengiant arba neturint leidimo baudžiama bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 4 metų.