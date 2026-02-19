Kol bėglys yra šios šalies kalėjime, be jo sutikimo užbaigti proceso Lietuvoje nėra galimybės.
D. Rinkevičius yra kaltinamas itin brutaliu šuns užmušimu Alytaus rajone.
„Jeigu jis sutiks dalyvauti posėdyje nuotoliniu būdu iš Prancūzijos, bylos nagrinėjimas bus tęsiamas“, – naujienų portalą Lrytas informavo Alytaus apylinkės teismo atstovė žiniasklaidai Jurgita Urbanavičiūtė.
Žiauriu savo elgesiu su gyvūnais pasidalijęs internete vyras neliko nepastebėtas: gresia bauda
Tačiau kol kas Lietuvos institucijos iš Prancūzijos kalėjimo negavo jokio atsakymo dėl D. Rinkevičiaus pozicijos: nei „taip“, nei „ne“.
Šiuo metu byla Lietuvoje yra pakibusi ore – posėdžiai Alytaus teisme nevyksta jau daugiau kaip pusmetį.
Jei lietuvis įkalinimo Prancūzijoje laikotarpiu nenorės dalyvauti mūsų valstybėje vykstančiame procese dėl žiauraus elgesio su keturkoju, teks laukti, kol prancūzai jį išleis į laisvę ir perduos Lietuvos teisėsaugai.
Portalo Lrytas kalbinti pareigūnai patvirtino, jog toks atvejis jų darbo praktikoje yra labai retas.
Mirtinai sudaužė šunį
Šuo buvo negyvai sudaužytas 2024 metų kovą Alytaus rajone, Miroslavo seniūnijoje.
Nukentėjusiuoju pripažintas gyvūno šeimininkas gyvena tuose pačiuose kraštuose, kaip ir kaltinamasis. Jiedu yra pažįstami.
Tyrėjų duomenimis, D. Rinkevičius, sugriebęs gyvūną, tyčia trenkė jį galva į žemę mažiausiai du kartus.
Augintinis po stiprių smūgių neišgyveno.
Keturkojo šeimininkui apie nusikaltimą pranešus policijai, pareigūnai neilgai trukus nustatė įtariamąjį – buvo iškelta baudžiamoji byla, kuri baigus tyrimą atsidūrė teisme.
Savo kaltės vyriškis nepripažino, nors prokuratūra tvirtina surinkusi prieš jį svarių įrodymų.
Pabėgo į Prancūziją
Bylos svarstymas teisme vyko iki 2025 metų vasaros – Alytaus prokurorė Neringa Kaminskienė gegužę dar spėjo pasakyti baigiamąją kalbą, kurios metu siūlė D. Rinkevičiui skirti subendrintą bausmę: lygtinį 60 parų areštą ir 2200 eurų dydžio baudą.
Liepos 1 dieną numatyto posėdžio metu baigiamąją kalbą turėjo pratęsti advokatas, o kaltinamasis tarti paskutinį žodį.
Tačiau D. Rinkevičius netikėtai į posėdį neatvyko. Jokios priežasties jis iš anksto nenurodė.
Vyrą į kitą posėdį nutarta atvesdinti, tačiau policijos pareigūnai jo namuose nerado.
2025 metų liepos 16 dieną Alytaus apylinkės teismas paskelbė bėglio paiešką – po kurio laiko sužinota, kad jis yra įkliuvęs Prancūzijoje dėl inkriminuojamos prekybos narkotinėmis medžiagomis ir uždarytas į šios kalėjimą.
Bylos svarstymas Lietuvoje sustojo, ir nežinia kada bus pratęstas.
D. Rinkevičius anksčiau buvo teistas 3 kartus už smurtą artimoje aplinkoje, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą arba realizavimą ir avarijos, kurios metu buvo sužeistas žmogus, sukėlimą.
Laukiama kaltinamojo atsakymo
„D. Rinkevičiaus byloje (dėl žiauraus elgesio su gyvūnu Alytaus teisme – Red.) išklausytos dar ne visos baigiamosios kalbos.
Šiuo metu Lietuvos teisingumo ministerijai išsiųstas raštas dėl kaltinamojo dalyvavimo bylos nagrinėjime užtikrinimo. Taip pat Prancūzijos kalėjimui išsiųstas raštas „Dėl kaltinamojo Dainiaus Rinkevičiaus sutikimo“ ir rašytinė sutikimo/nesutikimo forma dalyvauti nuotoliniame teismo posėdyje.
Jei kaltinamasis sutiks – bylos nagrinėjimas bus tęsiamas.
Kol kas data kitam posėdžiui nėra numatyta“, – portalui Lrytas pranešė Alytaus apylinkės teismo atstovė J. Urbanavičiūtė.
Už žiaurių elgesį su gyvūnu yra numatyta bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki 1 metų.
