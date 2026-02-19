Policijos žinia: naktimis po laiptines slampinėjęs ir kauniečius gąsdinęs vyras pateko į pareigūnų rankas

Vyras stoviniuodavo prie nepažįstamų asmenų durų, klibindavo rankenas.
Lygiai po savaitės policija informuoja – kauniečius gąsdinęs vyras nustatytas.
„Kaune turime „svečią“, kuris kiekvieną naktį keičia rajonus, eina per laiptines, klebina durų rankenas, apsirengęs pirštinėmis, kepure, kauke, ilgu paltu… Ir tai kartojasi“, – tąkart portalui „Kas vyksta Kaune“ rašė vaizdo medžiaga pasidalijusi kaunietė.
Moteris nurodė, jog informacija apie įtartiną asmenį buvo perduota policijai, tačiau Kauno pareigūnai nebuvo fiksavę nė vieno panašaus pranešimo.
Visgi kaip šiandien, vasario 19 dieną, portalą informavo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė, asmuo, kuris, kaip įtariama, naktimis vaikščiojo po daugiabučių laiptines Kaune, yra nustatytas.
„Vasario 19 d. 02.00 val. nakties buvo gautas pranešimas, kad Kaune, Pramonės pr., daugiabučio namo laiptinėje vaikšto nepažįstamas asmuo ir judina buto durų rankeną.
Nurodytu adresu atvykę pareigūnai laiptinėje rado vyrą (gim. 1961 m.), atitinkantį gyventojų apibūdintus požymius.
Asmuo buvo pristatytas į gydymo įstaigą“, – pažymėjo Kauno policijos atstovė.
Policija dėkoja gyventojams už pilietiškumą ir primena: pastebėjus įtartiną asmenį ar galimą nusikalstamą veiką, būtina nedelsiant skambinti skubios pagalbos numeriu 112.
Kaunasdaugiabučių laiptinės„Širdies nerimas“
