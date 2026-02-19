Prieglobsčio prašytojas iš Moldovos pasieniečiams pateikė netikrus dokumentus – vyras atsidūrė už grotų

Užsienietis teismo lauks už grotų.
Antradienį VSAT Vilniaus pasienio rinktinės migracijos ir Kriminalinės žvalgybos skyrių pareigūnai, tikrindami turimą informaciją, Naujojoje Vilnioje sulaikė Moldovos pilietį.
Vos prieš dieną užsienietis buvo neteisėtai pasišalinęs iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pavaldžios Priėmimo ir integracijos agentūros Pabradės priėmimo centro.
38-erių vyras, prisistatęs svetimu vardu, pasieniečiams pateikė Bulgarijos tapatybės kortelę, galiojančią nuo 2022 m., ir 2023 m. išduotą tos pat šalies vairuotojo pažymėjimą.
Dėl abiejų dokumentų autentiškumo VSAT pareigūnams iškart kilo įtarimų.
Nuodugniai juos patikrinę, pasieniečiai nustatė, kad Moldovos piliečio pateikti neva bulgariški dokumentai, įtariama, – visiškos klastotės, nes neatitinka saugių dokumentų gamybos reikalavimų. Lyginant su etaloniniu pavyzdžiu, pateiktuose dokumentuose trūko reikiamų duomenų.
Dėl dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais VSAT Vilniaus pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 1-ojo skyriaus prokuroras.
Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyti viešieji darbai, bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki trejų metų.
Moldavas buvo sulaikytas ir atsidūrė areštinėje. Trečiadienį jam buvo skirta kardomoji priemonė – suėmimas vienam mėnesiui.
