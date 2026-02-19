Prokuratūra ginklų nesudeda: prabangiame T. Barščio žirgyne suomę išprievartavusį tituluotą Lietuvos raitelį prašoma siųsti į kalėjimą

Šio miesto prokurorė Laura Mačiulytė-Valaitė prašo skirti raiteliui realų laisvės atėmimą.
Kauno apygardos teismas jos skundą atvers kovą.
Sunkus nusikaltimas buvo įvykdytas garsiam verslininkui Tautvydui Barščiui priklausančio prabangaus žirgyno teritorijoje Alytaus rajone.
Nepilnametės jurbarkietės sumušimo ir išžaginimo byloje – atomazga: nuosprendį žada skųsti
Suomijos pilietė nėra raitelė, tačiau ji bendradarbiavo žirginio sporto sferoje su gerokai vyresniu už save jojiku, vykdavo su juo į konkūrų varžybas.
„Prašiau netaikyti lengvinančios aplinkybės, kad kaltinamasis prisipažino ir nuoširdžiai gailisi. Ikiteisminio tyrimo metu jis savo kaltę neigė, ir tik priremtas įrodymų, pripažino ją teisme“, – naujienų portalui Lrytas ketvirtadienį teigė Alytaus prokurorė Laura Mačiulytė-Valaitė.
Panaikinus lengvinančią aplinkybę, prokuratūros nuomone, atitinkamai turėtų būti griežtesnė ir bausmė – raitelį prašoma įkalinti 1 metams ir 10 mėnesių.
Prokurorė neįžvelgė jokių išskirtinių sąlygų, už ką įkalinimą būtų galima vertinti kaip pernelyg griežtą, teisingumo principų neatitinkančią bausmę.
Suomė ir kaltinamasis nuosprendžio neskundė.
„Atsipirko“ lygtine bausme
2026 metų sausio 16 dieną Alytaus apylinkės teismas skyrė raiteliui lygtinę 2 metų laisvės atėmimo bausmę, ją atidedant tokiam pačiam laikotarpiui.
Jojikas teismo nuosprendžiu įpareigotas viso bausmės vykdymo atidėjimo metu dirbti, neišvykstant už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.
Taip pat privalės sumokėti 2,5 tūkst. eurų į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą ir dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose.
Nukentėjusioji tituluotam sportininkui buvo pateikusi 300 tūkst. eurų ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo, tačiau Alytaus teisėja Inga Liubinienė nusprendė, jog 20 tūkst. eurų suma, kurią raitelis sumokėjo nukentėjusiajai iki verdikto paskelbimo, yra pakankama. Mergina tvirtino po prievartos patyrusi sunkius dvasinius išgyvenimus – dėl patirtų sukrėtimų negalėjusi laikyti egzaminų į aukštąją mokyklą, metams teko atidėti studijas. Dėl streso ji teigė negalėjusi ir dirbti
Tėvas skubiai atvyko į Lietuvą
Sunkus nusikaltimas buvo įvykdytas 2024 metų gegužės pabaigoje, po tarptautinių konkūrų varžybų Balkasodžio kaime (Alytaus r.) esančio T. Barščio žirgyno „Royal Horse Resort“ teritorijoje, kuriose dalyvavo raitelis ir mergina.
Varžybos įvyko 2024 m. gegužės 24–26 dienoms. Pasibaigus joms, buvo surengtas dalyvių vakarėlis.
Jo metu raitelis su mergina, padėdavusia jam žirginio sporto sferoje, nuėjo į žirgyno ir poilsio komplekso teritorijoje esančią automobilių stovėjimo aikštelę, kur, tyrėjų duomenimis, ir buvo įvykdytas nusikaltimas.
Mergina į teisėsaugą kreipėsi gegužės 28 dieną, o kitą dieną raitelis buvo sulaikytas.
Nukentėjusiąja pripažintos merginos tėvas – turtingas Suomijos verslininkas. Kalbama, kad sužinojęs, kas atsitiko, jis skubiai atvyko į Lietuvą.
Tyrimo metu, kaip tvirtina pareigūnai, buvo surinkta svarių raitelio kaltės įrodymų, kuriais remiantis byla buvo perduota į teismą
Buvo apėmęs baimės jausmas
Nukentėjusioji tvirtino, kad po nusikaltimo buvo išsigandusi ir sutrikusi, – būdama svetimoje šalyje, nemokėdama lietuvių kalbos ji nežinojo, ką daryti, kur kreiptis.
Auka taip pat abejojo, ar galima pasitikėti Lietuvos teisėsaugos institucijomis.
Apie patirtą prievartą skandinavė iškart papasakojo vakarėlyje dalyvavusiems žmonėms, tačiau pareiškimą policijai parašė po dviejų dienų.
Praeityje raitelis buvo teistas. Ankstesnė byla nėra susijusi su smurtu ir seksualinio pobūdžio nusikaltimais.
