Traukiniu iš Latvijos keliavęs prieglobsčio „prašytojas“ alžyrietis planavo iš Vilniaus skristi į Amsterdamą

Migrantas buvo suplanavęs ketvirtadienį iš Vilniaus išskristi į Amsterdamą (Nyderlandai) – užsieniečio telefone rasta įlaipinimo kortelė.
Vėlų trečiadienio vakarą, vykdydami neteisėtos antrinės migracijos per Lietuvą prevenciją ir kontrolę, VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardos pareigūnai Joniškyje patikrino iš Rygos atvykstančio ir į Vilnių važiuojančio traukinio keleivius.
Buvo patikrinti 23, iš kurių vienas svetimšalis pasieniečiams sukėlė įtarimų.
31-erių Alžyro pilietis neturėjo galiojančio kelionės dokumento, suteikiančio teisę atvykti ir būti Lietuvoje. VSAT pareigūnams jis parodė mobiliajame telefone esančią Latvijos prieglobsčio prašytojo kortelės nuotrauką.
Traukiniui atvykus į Šiaulius, pasieniečiai alžyrietį išlaipino ir pristatė į VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardą.
Užsieniečio telefone buvo ir daugiau svarbių, migranto neteisėtus planus atskleidžiančių skaitmeninių dokumentų: traukinio Ryga–Vilnius vasario 18 d. bilietas ir skrydžio Vilnius–Amsterdamas įlaipinimo kortelė. Tikėtina, kad migrantas vylėsi išskristi prisidengęs svetima pavarde. Į traukinį trečiadienio pavakarę jis įsėdo Jelgavoje, o į Nyderlandus planavo išskristi ketvirtadienio popietę.
Apklausę neteisėtą migrantą, ketvirtadienį Šiaulių užkardos pasieniečiai jį perdavė kolegoms iš VSAT Užsieniečių registracijos centro. Iš ten, atlikus būtinus formalumus, alžyrietis bus grąžintas kolegoms latviams.
Tokia schema, kai į ES besibraunantys neteisėti migrantai prašo prieglobsčio pirmoje bendrijos valstybėje, o pradėjus tokias procedūras ieško progų sprukti į Vakarų Europą, yra dažnai jų naudojama. Latvija ir Lietuva neteisėtų migrantų planuose tėra tranzitinės valstybės.
Tokie užsieniečiai, neteisėtai patekę į Latviją, neretai grupėmis nuo kelių iki keliolikos asmenų iš jos toliau į Vakarus vyksta ne tik naudodamiesi gabentojų paslaugomis, bet apsirūpinę svetimais arba klastotais kelionės dokumentais keliauja ir maršrutiniais autobusais, traukiniais ar pavežėjų automobiliais.
Dalis atėjūnų, kuriuos pasienyje su Baltarusija sulaiko Latvijos pasieniečiai, ten pasiprašo prieglobsčio. Tačiau prasidėjus prašymų nagrinėjimo procedūroms, sprendimų nelaukia. Suplanavę iš anksto, jie neteisėtai sprunka iš Latvijos ir mėgina per Lietuvą bei Lenkiją nuvykti į Vakarų Europos valstybes, dažniausiai Vokietiją.
Vadinamu latviškuoju keliu vykusius ir sulaikytus neteisėtus migrantus, atlikę reikalingas procedūras, Lietuvos pasieniečiai grąžina kolegoms latviams.
2025 m. gerokai suintensyvėjus neteisėtai migracijai iš Baltarusijos į Latviją, suaktyvėjo ir neteisėta antrinė migracija į Lietuvą. Pernai pasieniečiai sulaikė 1 288 iš Latvijos gabentus arba savarankiškai vykusius neteisėtus migrantus – kone pustrečio karto daugiau nei 2024 m. (540).
Daugiausia buvo sulaikyta Somalio (459) ir Afganistano (162) piliečių.
2025 m. dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną VSAT pareigūnai pradėjo 85 ikiteisminius tyrimus, sulaikė 101 gabentoją. Absoliučioje daugumoje atvejų užsieniečiai buvo neteisėtai gabenti iš Latvijos.
