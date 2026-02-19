Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Žiemos olimpiada
Švietimo kodas
Lietuviškumo mėnuo
Lietuvos mokytojas
Karas Ukrainoje
Darbo skelbimai
Lietuvos diena
Kriminalai
2026 m. vasario 19 d. 09:44
Vilniuje iš įmonės seifo dingo pustrečio tūkstančio eurų
2026 m. vasario 19 d. 09:44
Lrytas.lt
Trečiadienį policija gavo pranešimą apie pinigų vagystę iš Vilniaus įmonės seifo.
Daugiau nuotraukų (1)
Pareigūnams buvo pranešta, kad laikotarpiu nuo vasario 6 d. iki vasario 18 d. Vilniuje, Konstitucijos pr., iš įmonės seifo buvo pavogta 2 447 eurai.
Dėl vagystės pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Vilnius
Policija
seifas
Rodyti daugiau žymių