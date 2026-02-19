Lietuvos dienaKriminalai

Vilniuje iš įmonės seifo dingo pustrečio tūkstančio eurų

2026 m. vasario 19 d. 09:44
Lrytas.lt
Trečiadienį policija gavo pranešimą apie pinigų vagystę iš Vilniaus įmonės seifo.
Daugiau nuotraukų (1)
Pareigūnams buvo pranešta, kad laikotarpiu nuo vasario 6 d. iki vasario 18 d. Vilniuje, Konstitucijos pr., iš įmonės seifo buvo pavogta 2 447 eurai.
Dėl vagystės pradėtas ikiteisminis tyrimas.
VilniusPolicijaseifas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.