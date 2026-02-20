Kabelių pasieniečiai neleido iš Baltarusijos įsibrauti 9 neteisėtiems migrantams

Vos įžengusią į Lietuvą Varėnos rajone, Čepkelių rezervate, migrantų grupę Kabelių užkardos pasieniečiai sulaikė apie 2 val. nakties.
Prie sienos su Baltarusija Lietuvos pusėje ginantis nuo migrantų antplūdžio buvo nutiesta koncertina ir įrengta apsauginė tvora. Čepkelių rezervate dėl nestabilaus grunto ir gamtinių kliūčių tokios infrastruktūros įrengti nebuvo įmanoma, todėl sieną čia Kabelių pasieniečiai saugo kitomis priemonėmis.
Viena jų – sienos stebėjimo sistema. Ji rezervate veikia netoli nuo sienos linijos į Lietuvos gilumą, kur yra nedidelė stabilaus grunto juosta. Į stebėjimo sistemos kamerų akiratį patenka bet kas, sugebėjęs raistu pasiekti šią vietą.
Taip nutiko ir minėtiems 9 įsibrovėliams. Visi jie buvo suaugusieji, 2 moterys ir 7 vyrai. Tik vienas atėjūnas turėjo Egipto piliečiui išduotus dokumentus. Likusieji 5 vyrai ir 2 moterys jų neturėjo ir prisistatė Maroko piliečiais, o dar vienas vyras – Alžyro.
Neteisėti migrantai buvo pasiruošę sienos pažeidimui žiemos sąlygomis – dėvėjo šiltus drabužius, avėjo tinkamą avalynę, turėjo užtektinai maisto ir asmeninių daiktų, taip pat telefonus. Jie jautėsi gerai, nebuvo sušalę, neturėjo nei nusiskundimų, nei prašymų.
Po individualaus kiekvienam užsieniečiui atlikto vertinimo Kabelių pasieniečiai nustatė, kad įsibrovėliams nekyla jokių grėsmių. Jiems neprireikė ir tokiais atvejais siūlomų humanitarinių paketų su maistu ir lauko sąlygomis laiką leisti skirtais daiktais.
Įvertinus visas aplinkybes nuspręsta teisės aktų nustatyta tvarka šių asmenų neįleisti į Lietuvą ir grąžinti atgal į Baltarusiją.
Tai buvo pirmi tokie į Lietuvą neįleisti neteisėti migrantai po 30 dienų pertraukos, mat paskutinį kartą apgręžimą VSAT pareigūnai prieš tai buvo atlikę sausio 20 d. Tokia pati situacija pastaruoju metu buvo ir pasienyje su Baltarusija Lenkijos bei Latvijos pusėse. Tiesa, praėjusį trečiadienį Lenkijos pasieniečiai po 29 dienų pertraukos neįsileido 13 neteisėtų migrantų iš Baltarusijos.
Manoma, kad tokią sąlyginės ramybės situaciją pastaruoju metu lėmė atšiaurios žiemos sąlygos, trukdančios brautis per fizinę sieną, bei Baltarusijos tarnybų veiksmų pristabdymas talkinant neteisėtiems migrantams. Be abejo, reikšmės turi ir visose šalyse vykdoma sustiprinta sienos su Baltarusija apsauga, atgrasanti nuo bandymų ją neteisėtai kirsti.
Iš viso šiemet į Lenkiją bandė nesėkmingai brautis 26 migrantai, į Lietuvą – 23, o į Latviją – 2.
Neabejojama, kad jei šios valstybės nebūtų ryžtingai ėmusis savo sienų su Baltarusija stiprinimo priemonių bei apgręžimo politikos taikymo, į jas įsibrovusių atėjūnų skaičius būtų milijoninis.
Baltarusijos režimas nuo 2021 m. vasaros pradėjo rengti neteisėtos migracijos atakas siekdamas destabilizuoti padėtį Lietuvoje ir kaimyninėse valstybėse.
Reikšmingiausiu lūžiu suvaldyti tokį dirbtinai inspiruotą neteisėtos migracijos procesą tapo Lietuvoje, Lenkijoje ir Latvijoje įteisinta ir 2021 m. rugpjūtį pradėta taikyti apgręžimo politika. Iš viso šios trys šalys nuo to laiko į savo teritorijas iš Baltarusijos jau neleido įsibrauti 201 550 neteisėtų migrantų.
Didžiausią spaudimą jau penktus metus patiria Lenkija – ji yra apsigynusi nuo 136 418 bandymų į šalį neleistinose vietose kirsti sieną iš Baltarusijos. Nuo 2021 m. rugpjūčio 3 d., kuomet Lietuvos VSAT pareigūnams suteikta teisė apgręžti neleistinose vietose iš Baltarusijos bandančius sieną kirsti atėjūnus, jų į šalį neprasibrovė 24 637. Taikant tokią politiką į Latviją neteisėtų migrantų nuo 2021 m. rugpjūčio nepateko 40 495.
Kai kurie užsieniečiai į šias tris šalis galėjo brautis ne po vieną kartą.
Be apgręžimo politikos, suvaldyti situaciją Lietuvos pasieniečiams labai padėjo ir padeda prie sienos su Baltarusija įrengtas fizinis barjeras bei galimybės 100 proc. išorės ES sienos kontroliuoti čia įrengtomis stebėjimo sistemomis.
Pastaruoju metu iš Baltarusijos bandantys prasmukti migrantai dažniausiai būna maždaug 20–40 metų vyrai, fiziškai tvirti, sveiki, įžūlūs, besistengiantys išvengti kontakto su VSAT pareigūnais. Jiems nereikia pagalbos, Lietuva ar prieglobstis joje tokių atėjūnų dažniausiai nedomina, o tikslas yra vienas – nelegaliai nukakti toliau į Vakarų Europą, dažniausiai – į Vokietiją.
Pasitaikė ne vienas atvejis, kai tokie suįžūlėję užsieniečiai, pasieniečių atgrasinti nuo nelegalaus patekimo į Lietuvą, svaidė į VSAT pareigūnus ir jų transportą akmenis, pagalius, taip pat juos keikė. Lenkijoje tokių išpuolių prieš jos pareigūnus fiksuota dar gerokai daugiau.
