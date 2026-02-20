Prie Baltarusijos sienos perimtas dronas su cigaretėmis, sulaikyti trys įtariamieji

Trečiadienio naktį VSAT Varėnos pasienio rinktinės Gintaro Žagunio pasienio užkardos pareigūnai, vykdę tarnybą ties Sabaliūnų kaimu (Šalčininkų r.), išgirdo garsą, būdingą bepiločiam orlaiviui.
Netrukus netoliese VSAT pareigūnai nešiojamu matymo prietaisu užfiksavo dar vieną droną, skrendantį ta pačia kryptimi.
Ši vieta yra vadinamoje Dieveniškių kilpoje, kurią iš trijų pusių supa Baltarusijos teritorija.
Žaibiškai panaudojus antidroninę įrangą buvo užkirstas kelias šiam bepiločiui orlaiviui toliau skristi.
Pasieniečiai blokavo aplinkines vietoves, pasitelkė užkardos kinologą su tarnybiniu šunimi ir tamsoje pradėjo paiešką.
Kruopščiai apžiūrėję vietovę, už kelių šimtų metrų nuo valstybės sienos su Baltarusija jie aptiko kontrabandininkų skraidyklę.
Prie keturių propelerių savadarbės skraidyklės buvo pritvirtintas žalios spalvos polietileno plėvele apvyniotas paketas, o jame – 1 000 pakelių cigarečių „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis.
Dar kartą patikrinę vietovę, trejų metų vokiečių aviganio Žigano dėka pasieniečiai aptiko sniege paliktą ryšulio įspaudą ir žmogaus pėdsakus. Jais keturkojis savo kinologą bei jo kolegas vedė iki netoliese esančios sodybos.
Tęsiant procesinius veiksmus, tą pačią dieną šioje sodyboje buvo atlikta krata, sulaikyti du Šalčininkų rajono gyventojai, 35-erių ir 42-ejų sodybos savininkas, bei 36-erių vilnietis.
Patikrinę kieme stovėjusį nuotekų išsiurbimo automobilį, pasieniečiai jame rado tokį pat žalios spalvos ryšulį, kuriame buvo 1 000 pakelių tos pat markės cigarečių su baltarusiškomis banderolėmis.
Bendra 2 000 pakelių nelegalių rūkalų vertė, įskaičius visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – 9 900 eurų.
Paaiškėjo, kad šią trijulę su analogiškais įkalčiais VSAT pareigūnai pričiumpa nebe pirmą kartą.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT Varėnos pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Trijulė buvo sulaikyta, o po apklausų teismas visiems trims skyrė kardomąsias priemones – suėmimą vienam mėnesiui.
Skraidyklė ir baltarusiškos kontrabandininkų cigaretės laikinai saugomi Varėnos pasienio rinktinės padalinyje.
