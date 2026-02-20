Rusiškai kalbėję sukčiai Mažeikiuose, sostinėje ir Vilniaus rajone iš žmonių išviliojo 71,3 tūkst. eurų

Anot Policijos departamento, ketvirtadienį moteris (gim. 1949 m.) pareigūnams pranešė, kad tą pačią dieną apie 13 val. Vilniaus rajone, būnant namuose, jai paskambino nepažįstami asmenys, kurie kalbėjo rusų kalba. Jie, prisistatę elektros tinklų darbuotojais ir policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 44,5 tūkst. eurų.
Moteris pinigus atidavė į namus atėjusiam vyrui.
Pradėtas ikiteisminsi tyrimas dėl sukčiavimo.
Policijos departamento duomenimis, ketvirtadienį gautas moters (gim. 1933 m.) pareiškimas apie tai, kad tą pačią dieną apie 15.30 val. Vilniuje, būnant namuose, jai paskambino nepažįstami asmenys (kalbėjo rusų kalba).
Anot moters, jie prisistatė telekomunikacijų įmonės ir banko darbuotojais bei apgaulės būdu išviliojo 12 tūkst. eurų, kuriuos atidavė į namus atėjusiai merginai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
Taip pat, kaip nurodė policija, ketvirtadienį į pareigūnus kreipėsi dar viena galimai nuo sukčių nukentėjusi moteris (gim. 1950 m.).
Ji pareiškė, kad vasario 18 d. apie 14 val. Mažeikiuose jai paskambino nepažįstami asmenys, kurie kalbėjo rusų kalba. Moteris nurodė, kad jie, prisistatę telekomunikacijų įmonės, banko darbuotojais ir policijos pareigūnu, apgaulės būdu išviliojo 14,8 tūkst. eurų.
Moteris pinigus atidavė į namus atėjusiam asmeniui.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo, netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimo, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimo ar neteisėto disponavimo elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis, dėl neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo, neteisėto prisijungimo prie informacinės sistemos.
