Telšiuose rasti 109 įvairaus kalibro šoviniai

2026 m. vasario 20 d. 08:55
Ketvirtadienį policijai buvo pranešta apie Telšiuose rastus šovinius.
Jie 8 val. 40 min. buvo rasti Durbės gatvėje, patalpoje esančioje metalinėje spintoje.
Buvo rasti ir paimti 109 įvairaus kalibro šoviniai.
Surinkta medžiaga ikiteisminiam tyrimui dėl neteisėto disponavimo šaudmenimis.
