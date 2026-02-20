Orai
2026 m. vasario 20 d. 08:55
Telšiuose rasti 109 įvairaus kalibro šoviniai
2026 m. vasario 20 d. 08:55
Lrytas.lt
Ketvirtadienį policijai buvo pranešta apie Telšiuose rastus šovinius.
Jie 8 val. 40 min. buvo rasti Durbės gatvėje, patalpoje esančioje metalinėje spintoje.
Buvo rasti ir paimti 109 įvairaus kalibro šoviniai.
Surinkta medžiaga ikiteisminiam tyrimui dėl neteisėto disponavimo šaudmenimis.
Telšiai
šoviniai
Policija
