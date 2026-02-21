Lietuvos dienaKriminalai

Smarki avarija Kaune: ją sukėlė neblaivus vairuotojas

2026 m. vasario 21 d. 10:47
Penktadienio vakarą naujienų portalo „Kas vyksta Kaune“ grupėje pasirodė pranešimas apie smarkią avariją Kaune.
Kaip portalą informavo Kauno policija, eismo įvykį sukėlė neblaivus vairuotojas.
Apie tai grupėje buvo pranešta 21.44 val. Skaitytojo teigimu, susidūrimas įvyko Eigulių mikrorajone.
„Nuo „Maxima“ link Šiaurės pr. žiedo, nepravažiuojama“, – informavo kaunietis.

Skaitytojo pasidalintoje vaizdo medžiagoje galima matyti, jog eismo įvykyje dalyvavo „Opel“ ir „Mercedes-Benz“ markės automobiliai.
„Kas vyksta Kaune“ susisiekus su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (Kauno apskr. VPK) budinčia pareigūne, paaiškėjo, jog įvykio kaltininkas – „Mercedes-Benz“ vairuotojas.
„21.16 val. gautas pranešimas, jog „Mercedes-Benz“ atsitrenkė į kitus automobilius“, – informavo budinti pareigūnė.
Pirminiais duomenimis, įvykio kaltininkas eismo įvykio metu buvo neblaivus.
