Smarki avarija Kaune: ją sukėlė neblaivus vairuotojas

Kaip portalą informavo Kauno policija, eismo įvykį sukėlė neblaivus vairuotojas.
Apie tai grupėje buvo pranešta 21.44 val. Skaitytojo teigimu, susidūrimas įvyko Eigulių mikrorajone.
„Nuo „Maxima“ link Šiaurės pr. žiedo, nepravažiuojama“, – informavo kaunietis.
Skaitytojo pasidalintoje vaizdo medžiagoje galima matyti, jog eismo įvykyje dalyvavo „Opel“ ir „Mercedes-Benz“ markės automobiliai.
„Kas vyksta Kaune“ susisiekus su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (Kauno apskr. VPK) budinčia pareigūne, paaiškėjo, jog įvykio kaltininkas – „Mercedes-Benz“ vairuotojas.
„21.16 val. gautas pranešimas, jog „Mercedes-Benz“ atsitrenkė į kitus automobilius“, – informavo budinti pareigūnė.
Pirminiais duomenimis, įvykio kaltininkas eismo įvykio metu buvo neblaivus.