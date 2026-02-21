VSAT pareigūnai iš Rygos traukinio išsodino į Vilnių važiavusį Indijos pilietį

19-os Indijos pilietis neturėjo galiojančio kelionės dokumento, suteikiančio teisę atvykti ir būti Lietuvoje. VSAT pareigūnams jis parodė Indijos piliečio pasą su jame įklijuota, tačiau nebegaliojančia (panaikinta) nacionaline Latvijos viza.
Traukiniui atvykus į Šiaulius, pasieniečiai indą išlaipino ir pristatė į VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardą.
Dėl atvykimo į Lietuvą, buvimo joje, vykimo per Lietuvą tranzitu tvarkos pažeidimo Indijos piliečiui buvo surašytas protokolas, skiriant įspėjimą. (Įstatyme už tokį pažeidimą numatyta ir 70–300 eurų bauda.)
Užfiksuotas neteisėtas migrantų bandymas patekti į Lietuvą: jų pirmadienį sučiupta net kelios dešimtys
Neteisėtą migrantą pasieniečiai sulaikė, o kitą dieną jį perdavė kolegoms iš VSAT Užsieniečių registracijos centro.
Vadinamu latviškuoju keliu vykusius ir sulaikytus neteisėtus migrantus, atlikę reikalingas procedūras, Lietuvos pasieniečiai grąžina kolegoms latviams.
2025 m. gerokai suintensyvėjus neteisėtai migracijai iš Baltarusijos į Latviją, suaktyvėjo ir neteisėta antrinė migracija į Lietuvą. Pernai pasieniečiai sulaikė 1 288 iš Latvijos gabentus arba savarankiškai vykusius neteisėtus migrantus – kone pustrečio karto daugiau nei 2024 m. (540).
Daugiausia buvo sulaikyta Somalio (459) ir Afganistano (162) piliečių.
2025 m. dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną VSAT pareigūnai pradėjo 85 ikiteisminius tyrimus, sulaikė 101 gabentoją. Absoliučioje daugumoje atvejų užsieniečiai buvo neteisėtai gabenti iš Latvijos.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)
