Sukčiai iš Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių gyventojų išviliojo beveik 50 tūkst. eurų

Kaip pranešė Policijos departamentas, šeštadienį į Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą (AVPK) kreipėsi moteris (gim. 1948 m.), kuri pareiškė, kad vasario 20 d., apie 18 val., Vilniuje, būnant namuose, jai paskambino nepažįstamas, rusiškai kalbėjęs vyras. Jis, prisistatęs policijos pareigūnu, apgaulės būdu iš moters išviliojo 23 tūkst. eurų.
Vilniaus AVPK skelbia, jog tą pačią dieną pareigūnai gavo pranešimą, kad vasario 19 d., apie 8 val., moteriai (gim. 1949 m.) būnant Vilniuje, savo namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys, kurie, prisistatę elektros tiekimo įmonės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaule išviliojo 1,5 tūkst. eurų.
Pinigus moteris atidavė į namus atvykusiai nepažįstamai moteriai.
Pokyčiai dėl antrosios pensijų pakopos atveria naujas galimybes sukčiams: patarimai, kaip neapsigauti
Kaip pranešė Klaipėdos AVPK, šeštadienį į pareigūnus kreipėsi vyras (gim. 1939 m.), kuris nurodė, jog vasario 20 d., 11.42 val., Klaipėdoje, būnant namuose, jam paskambino nepažįstamos moterys, kalbėjusios rusų kalba.
Jos, prisistačiusios banko ir namų valdos darbuotojomis, apgaulės būdu iš vyro išviliojo 12 tūkst. eurų. Pinigus vyras atidavė atvykusiam nepažįstamam asmeniui.
Susiję straipsniai
Taip pat tą pačią dieną Klaipėdos pareigūnai gavo moters (gim. 1987 m.) pareiškimą, kuriame nurodoma, kad vasario 20 d. pareiškėja gavo SMS žinutę apie neva padarytą administracinį nusižengimą. Paspaudusi atsiųstą nuorodą ir suvedusi prašomus duomenis, moteris pastebėjo, kad iš jos banko sąskaitos, per du kartus, apgaulės būdu buvo pasisavinta 3,9 tūkst. eurų.
Šiaulių AVPK duomenimis, šeštadienį į pareigūnus kreipėsi moteris (gim. 1947 m.), kuri teigė, kad vasario 20 d., 17. 20 val., Šiauliuose, būnant namuose, jai paskambino nepažįstami, taip pat rusiškai kalbėję asmenys ir prisistatę telekomunikacijų įmonės, banko darbuotojais bei policijos pareigūnu apgaulės būdu išviliojo 9,5 tūkst. eurų.
Iš moters atsiimti pinigų atvyko nepažįstamas asmuo.
Visais šiais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.
Tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės arba ją panaikino, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.