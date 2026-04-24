Panevėžio teismas molėtiškį nuteisė dėl padangų vagysčių – žemesnis teismas vyrą buvo išteisinęs

Panevėžio apygardos teismas konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ignoravo vaizdo įrašus bei SMS žinutes, kurios įrodo bendrą G. Šapolos ir Irmanto Persijanovo veikimą grobiant įmonės, kurioje jie dirbo, turtą.
Teismas panaikino išteisinamąjį nuosprendį G. Šapolai ir konstatavo, kad vagystės iš Molėtų rajone veikiančios bendrovės „Ovigreta“ buvo vykdomos sistemingai, bendradarbiaujant abiem nuteistiesiems. Atlikęs išsamų vaizdo įrašų ir liudytojų parodymų tyrimą, teismas pripažino juos abu kaltais, tačiau Irmantą Persijanovą atleido nuo atsakomybės pagal laidavimą.
Teisėjų kolegija, peržiūrėjusi dešimtis vaizdo įrašų, nustatė nuteistųjų veikimo schemą. 2022 m. pabaigoje G. Šapola ir I. Persijanovas sistemingai išnešdavo naujus ratlankius bei padangas iš įmonės sandėlio, pakraudavo juos į vieno arba kito automobilį ir išveždavo iš įmonės teritorijos.
Vienu iš įrodymų yra įrašas, kuriame užfiksuota, kaip I. Persijanovas, pasikrovęs pagrobtas prekes į automobilį, įmonės balkone stovinčiam G. Šapolai parodo „liuks“ ženklą – patvirtinimą, kad viskas padaryta sėkmingai.
Vaizdinius įrodymus apie nuteistųjų daromus nusikaltimus papildė ir jų susirašinėjimas SMS žinutėmis. Jose nuteistieji planavo ir koordinavo vagystes – buvo aptariami konkretūs padangų modeliai, jų kiekiai ir logistika.
Teisėjų kolegija savo išvadose pažymėjo, kad vaizdo įrašai ir liudytojų parodymai patvirtina, kad nuteistieji veikė išvien: kol vienas fiziškai gabeno prekes, kitas koordinavo procesą, trynė kompromituojančius pardavimo skelbimus iš tarnybinio kompiuterio ir ieškojo pirkėjų, melagingai nurodydamas, jog prekės įsigytos iš kitų tiekėjų.
Teismas, pripažinęs G. Šapolą kaltu, skyrė jam 3 tūkst. eurų baudą, kurią nurodė sumokėti per 6 mėnesius. Nors jis praeityje nebuvo teistas, nusikalstama veika bendrininkų grupėje pripažinta jo atsakomybę sunkinančia aplinkybe. Teismas pažymėjo, kad bauda yra adekvati bausmė asmeniui, kuris organizavo ir koordinavo vogtų prekių realizavimą per savo privatų garažą.
Kitas nuteistasis – I. Persijanovas, kuris nuo pat tyrimo pradžios visiškai prisipažino, gailėjosi ir padėjo išaiškinti bendrininką, buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą vienerių metų terminui. Teismas patikėjo nuteistojo priežiūrą jo tėvui, nustatęs, kad laiduotojas yra vertas pasitikėjimo ir gali daryti teigiamą įtaką sūnui. Jei per laidavimo laikotarpį nuteistasis nusikalstų vėl, būtų sprendžiama dėl jo atsakomybės už visas padarytas veikas.
Apygardos teismas patikslino bendrovei „Ovigreta“ padarytą žalą. Įvertinus tai, kad dalis pavogtų ratlankių buvo surasti ir grąžinti įmonei, iš abiejų nuteistųjų solidariai priteista 4 334,40 eurų darbdavio patirtai turtinei žalai atlyginti. Solidari atsakomybė reiškia, kad abu vyrai yra vienodai įpareigoti padengti žalą, kol ji bus visiškai atlyginta.
Teismas taip pat panaikino pirmos instancijos teismo sprendimą, kuriuo valstybė turėjo apmokėti G. Šapolos gynybos išlaidas, ir vietoj to įpareigojo nuteistuosius padengti bendrovės „Ovigreta“ patirtas išlaidas advokato pagalbai – beveik 3 tūkst. eurų.
Vienintelis epizodas, dėl kurio išteisinimas liko galioti, – kaltinimas dėl suvirinimo aparato vagystės iš įmonės. Teismas konstatavo, kad pas nuteistąjį G. Šapolą garaže rasto prietaiso modelis nesutapo su įmonės dokumentuose užfiksuotu modeliu, o ir inventorizacija trūkumo neparodė.
Panevėžio apygardos teismo nuosprendis įsiteisėja nuo jo paskelbimo dienos.
