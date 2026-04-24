Širvintų r. pareigūnai pričiupo narkotikų platintoją ir du jo klientus

Balandžio 22-osios pavakarę, apie 17 val. 20 min., Staškūniškio kaime patruliuojantys pareigūnai patikrinti sustabdė automobilį. Jo salone, keleivio turėtoje cigarečių pakuotėje, aptiktas polietileninis maišelis su balta kristaline medžiaga, įtariama – narkotine. Dar vienas panašus maišelis rastas automobilio durelių dėtuvėje.
Vos po keliolikos minučių, apie 17 val. 30 min., toje pačioje vietovėje pareigūnai sustabdė kitą transporto priemonę. Vairuotojas pats nurodė, kad automobilyje slepia draudžiamas medžiagas. Patikrinus nurodytą vietą, buvo rastas paketėlis su kristaline, galimai narkotine medžiaga.
Tęsiant tyrimą, atliktos kratos ir kituose su įvykiu susijusiuose objektuose. Viename iš automobilių rasti du į foliją suvynioti ritinėliai su augalinės kilmės medžiaga, įtariama – kanapėmis, taip pat aptiktas smulkintuvas su galimais jų likučiais.
Tyrimo metu taip pat buvo sulaikytas žmogus, įtariamas galimai išplatinęs minėtas narkotines medžiagas. Visiems trims su įvykiu susijusiems žmonėms pareikšti įtarimai.
Dėl įvykio atliekamas ikiteisminis tyrimas. Tiksli rastų medžiagų sudėtis bus nustatyta atlikus ekspertizę.
NarkotikaisulaikymasŠirvintų rajonas
Rodyti daugiau žymių