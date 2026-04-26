Keturis kartus neblaivus vairavęs verslininkas A. Daikeris vėl išvengė belangės

LAT teisėjų Atrankos kolegija paskelbė, kad prokuroro skundas neatitinka įstatymams keliamų reikalavimų.
Pernai rugsėjį teismas A. Daikerį pripažino kaltu dėl vairavimo išgėrus ir skyrė pusės metų laisvės atėmimo bausmę. Jis taip pat buvo pripažintas recidyvistu, nutarta konfiskuoti automobilį „Audi Q8“, prie kurio vairo neblaivus verslininkas ir buvo sulaikytas. Šios mašinos vertė – 42,4 tūkst. eurų.
Teismas vyrui uždraudė vairuoti penkerius metus ir įpareigojo dvejus metus dalyvauti alkoholizmo bei narkomanijos prevencijos programose, kursuose.
Nors A. Daikeris kaltę pripažino, tačiau teismas atkreipė dėmesį, kad jis ne pirmą kartą baudžiamas už vairavimą išgėrus, todėl jo gailėjimasis nėra nuoširdus.
Tačiau visiškai priešingą nuosprendį paskelbė nuteistojo advokatės skundą išnagrinėjęs Vilniaus apygardos teismas. Trijų teisėjų kolegija lengvinančia aplinkybe pripažino nuoširdų vairuotojo prisipažinimą ir gailėjimąsi dėl įvykdyto nusikaltimo.
Trijų teisėjų kolegija sako, kad nei baudžiamajame įstatyme, nei teismų praktikoje nuoširdus asmens gailėjimasis dėl nusikalstamos veikos padarymo nėra siejamas su nusikalstamos veikos pakartotiniu padarymu.
„Teisiamojo posėdžio pirmosios instancijos teisme metu A. Daikeris nurodė, kad labai gailisi, šiuo metu jis gydosi turimą priklausomybę nuo alkoholio, lanko psichologo konsultacijas“, – dėstoma teismo nuosprendyje.
Teismas nusprendė paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti pustrečių metų. Apykojės dėvėjimas šiuo laikotarpiu nepaskirtas.
Bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu A. Daikeris įpareigotas dalyvauti elgesio pataisos (alkoholizmo prevencijos) programoje, nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.
Naujas nuosprendis įsiteisėjo jo paskelbimo dieną, tačiau šalys dar galėjo rašyti kasacinius skundus LAT.
Prokuroras šia teise pasinaudojo, tačiau jo skundas nebuvo priimtas.
Paskelbė, kad skunde nurodomi subjektyvūs argumentai
Prokuroro Justo Lauciaus skunde LAT buvo rašoma, kad nuosprendyje nėra pateikta išsami ir argumentuota analizė, kuria būtų tinkamai įvertinta nuteistojo asmenybė, jo padarytos veikos pavojingumas, polinkis daryti nusikalstamas veikas, ankstesni teistumai bei jų pobūdis, kitos svarbios aplinkybės.
Prokuroras aiškino, kad teismas, atidėdamas terminuoto laisvės atėmimo bausmės vykdymą, iš esmės rėmėsi tik nuteistąjį teigiamai charakterizuojančiomis aplinkybėmis, tokiomis kaip stiprūs socialiniai ryšiai, pagalba žmonai prižiūrint neįgalų jos sūnų, teigiama charakteristika darbovietėje bei sveikatos būklė. Esą nors šios aplinkybės yra reikšmingos, jos savaime nėra išskirtinės.
Kaip pastebėjo J. Laucius, atidėdamas bausmės vykdymą, apeliacinės instancijos teismas neįvertino kitų esminių aplinkybių, turinčių reikšmės tokio sprendimo priėmimui: nuteistojo ankstesnių teistumų, padarytų analogiško pobūdžio nusikalstamų veikų, naujos nusikalstamos veikos padarymo esant neišnykusiam teistumui ir būnant recidyvistu fakto, taip pat jo elgesio po nusikalstamos veikos padarymo.
LAT trečiadienį paskelbė, kad J. Lauciaus skunde nurodomi subjektyvūs argumentai dėl bausmės vykdymo atidėjimo nuostatų taikymo bei nustatytos atsakomybę lengvinančios aplinkybės.
Gali būti, kad ši A. Daikerio pergalė yra laikina – Vilniaus miesto apylinkės teismas išnagrinėjo bylą, joje prokuroras taip pat prašo verslininkui skirti realią laisvės atėmimo bausmę.
ELTA primena, kad LAT 2023 m. rugsėjį nusprendė, kad A. Daikeris padarė du nusikaltimus, vairuodamas tą patį automobilį „Audi Q8“: 2020 m. rugpjūčio 13 d. jis vengė neblaivumo patikrinimo, kai jam buvo nustatyti neblaivumo požymiai, o 2020 m. rugsėjo 6 d. jam buvo nustatytas 1,97 promilės girtumas.
Kasaciniu skundu nuteistasis ir jo gynėjas nesutiko su asmens nuteisimu ir su apeliacinės instancijos teismo sprendimu konfiskuoti dvi automobilio vertes atitinkančią pinigų sumą – 102 820 eurų.
Tada teisėjų kolegija, atmesdama kasacinį skundą, nustatė, kad automobilis buvo pripažintas abiejų nusikaltimų padarymo priemone, tačiau jo konfiskuoti nėra galimybės, nes jis nuosavybės teise nepriklauso kaltininkui.
Praėjus tam tikram laikui po aukščiau minėtų atvejų A. Daikeris vėl įkliuvo prie vairo neblaivus – 2024 m. spalio 25-osios vakarą Vilniuje prie namų Lizdeikos gatvėje.
Budrus kaimynas policijai pranešė, kad A. Daikeris vairavo neblaivus. Neblaivus vairuotojas buvo apipurkštas ašarinėmis dujomis ir neįleistas į namus, kol atvyko policija. Atvykę pareigūnai A. Daikeriui nustatė 1,8 promilės girtumą.
A. Daikeris vadovavo Varėnoje veikiančiai uogų, grybų ir vaisių supirkimu, jų šaldymu užsiimančiai įmonei „Adex LT“.
