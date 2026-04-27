Per parą šalyje pradėti mažiausiai 8 ikiteisminiai tyrimai girtiems vairuotojams

2026 m. balandžio 27 d. 10:05
Praėjusią parą šalyje policija pradėjo mažiausiai 8 ikiteisminius tyrimus girtiems vairuotojams.
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, balandžio 26 d. apie 15 val. 42 min. Trakų r., Onuškio seniūnijoje, Jočionių kaime, Verniejaus g., girtas (1,94 prom.) vyras (gim. 1991 m.) vairavo automobilį „Volvo XC 90“. 
Taip pat balandžio 26 d. apie 15 val. 59 min. Ukmergės r., Vidiškių seniūnijoje, Bernotiškių kaime, Miškų g., girtas (2,01 prom.) vyras (gim. 1969 m.) vairavo automobilį „Opel Insignia“. 
Šiaulių apskrities VPK informuoja, kad balandžio 26 d. apie 20 val. 40 min. Pakruojo r., Linksmučių kaime, girtas ( 2,56 prom.) vyras (gim. 1998 m.) vairavo automobilį „Audi A2“.

Vilniuje BMW rėžėsi į sandėliukus: neblaivų įtariamą vairuotoją užpuolė gyventojai

Telšių apskrities VPK informuoja, kad balandžio 26 d. apie 23 val. 35 min. Telšiuose, Džiugo g., girtas (1,96 prom.) vyras (gim. 1990 m.) vairavo automobilį „VW Sharan“. Įtariamasis sulaikytas ir pristatytas į areštinę.
Panevėžio apskrities VPK praneša, kad balandžio 26 d. apie 13 val. 55 min. Pasvalio r., kelyje Šiauliai–Pakruojis–Pasvalys, vyras (gim. 1992 m.) vairavo automobilį „Opel Corsa“, būdamas girtas (1,65 prom.).
Automobilis išvežtas į saugojimo aikštelę. Nusikalstamos veikos padarymu įtariamam vyrui įteiktas šaukimas atvykti apklausai. 
Tauragės apskrities VPK informuoja, kad balandžio 26 d. apie 15 val. 38 min. kelyje Kryžkalnis-Rietavas-Vėžaičiai, sustabdytas automobilis „VW Caravelle“, kurį vairavo girtas (2,81 prom.) vyras (gim. 1967 m.).
Susiję straipsniai
Vilniaus r. nuo kelio nuskriejo „Škoda“ – atvykus policijai vairuotojas girtėjo akyse

Girtas vairuotojas Šiauliuose taranavo blaivios moters automobilį ir paspruko

Vilkikui įsukus į įmonės teritoriją Klaipėdoje paaiškėjo, kad vairuotojas – girtutėlis

Marijampolės apskrities VPK praneša, kad balandžio 26 d. apie 22 val. 30 min. Jurbarko r., Naujokų kaime, Kristapolio g., automobilį „Ford Focus“ vairavo girtas vyras (gim. 1999 m.), kuriam buvo nustatytas 1,92 prom. girtumo laipsnis.
Transporto priemonė išgabenta į automobilių saugojimo aikštelę. 
Klaipėdos apskrities VPK praneša, kad balandžio 26 d. apie 16 val. 42 min. gautas pranešimas, kad Klaipėdoje, Tilžės g., yra nuo kelio nuvažiavęs automobilis „Mercedes Benz“.
Atvykus pareigūnams, vairuotojo vietoje sėdėjusiam 1989 m. gimusiam vyrui nustatytas 1,99 prom. girtumas. Taip pat nustatyta, kas vyrui teismo sprendimu yra atimta teisė vairuoti.
Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai. Įkliuvusiems vairuotojams be kita ko dabar gresia ir iki metų kalėjimo.
