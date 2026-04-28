J. Sadauskienės advokatas paskelbė, kokių imasi veiksmų: „Sprendimas yra“

„Sprendimas yra ir tas skundas toks bus“, – Eltai sakė V. Sviderskis.
Praėjusią savaitę Panevėžio apylinkės teismas leido J. Sadauskienę suimti dviem mėnesiams.
Jos advokatas neatskleidė, kokios kardomosios priemonės prašys teismo, skųsdamas jo klientei skirtą suėmimą.
V. Sviderskis, dėl kurio nušalinimo nuo bylos parengta peticija internete, savo ruožtu prašė visuomenės neskubėti su išvadomis šioje byloje ir leisti teisėsaugai atlikti savo darbą. Teisininkas teigė, jog kartu nereikėtų pamiršti ir nekaltumo prezumpcijos principo, nenuteisti žmonių, kol to nepadarė teismas.
„Teisėsauga atsiduria tokioje padėtyje, kai žinoma, jog ūkiškai kažkoks kvapas yra jaučiamas, abejonių yra daug ir tam, kad atsakytume, ar tas kvapas yra teisingas, ar neteisingas, yra reikalingas laikas.
Mano žinutė – (...) reikia leisti nurimti visoms emocijoms. Visi sako žodį „nekaltumo prezumpcija“, bet paskui apie viską šneka. Tai šioje vietoje ir turėtų triumfuoti nekaltumo prezumpcija, tai yra neskubėkite nuteisti prieš procesą. Teisėsauga nudirba savo darbą, surenka duomenis, informaciją, įrodymus ir tada jau gali blaivesnėmis akimis žiūrėti ir vertinti“, – komentavo advokatas.
„Taigi, nepamirškime nekaltumo prezumpcijos tik ne deklaratyviai, o realiai“, – pridūrė V. Sviderskis.
Praėjusią savaitę Panevėžio apylinkės teisme V. Sviderskis žurnalistams teigė, kad jo ginamoji, paramediko M. Sadausko nužudymo byloje įtariama buvusi jo sutuoktinė J. Sadauskienė kaltės nepripažįsta. Taip pat jis sakė, kad, jo nuomone, sprendžiant iš turimų duomenų, moteris yra nekalta.
Paramediko M. Sadausko kūnas rastas praėjusį antradienį Panevėžio rajone esančios sodybos teritorijoje. Kaip įtariama, nužudyto asmens kūnas buvo susuktas į batutą ir užkastas sodybos teritorijoje. Įvykio vietos apžiūros metu rastas ginklas.
Batutų nuoma ir pristatymu į užsakovų namus užsiėmusio M. Sadausko tėvas žurnalistams pasakojo, kad sūnus praėjusio pirmadienio rytą pranešė, jog gavo užsakymą – pristatyti batutą vaikų šventei darželyje. Dingus M. Sadauskui pastebėta, kad batutą užsakiusio asmens anketa ištrinta, o vietovės, kurioje esą užsakytas batutas, seniūnas žurnalistams pasakojo, kad nurodyto darželio nėra.
Anot pareigūnų, M. Sadausko nužudymo motyvas gali būti susijęs su asmeninio pobūdžio nesutarimais.
Paramediko nužudymu įtariami trys asmenys. Panevėžio apylinkės teismas paramediko M. Sadausko nužudymo byloje įtariamą buvusią jo sutuoktinę J. Sadauskienę ketvirtadienį leido suimti dviem mėnesiams – jai pareikšti įtarimai dėl tyčinio nužudymo ir neteisėto laisvės atėmimo.
Įtariamąjį Ilją Solkan byloje teismas nutarė paleisti į laisvę ir pritaikė jam 5 tūkst. eurų užstatą. Pastarasis, kaip skelbė žiniasklaida, yra kito įtariamojo byloje Viliaus Solkan tėvas.
V. Solkan teismas leido suimti dviejų mėnesių laikotarpiui.
