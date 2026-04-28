Nuo bausmės pasislėpusį Lietuvos pilietį britai išsiuntė už įstatymų pažeidimus

Penktadienio naktį nusileidus lėktuvui iš Londono (Jungtinė Karalystė), sostinės oro uoste dirbantys VSAT Vilniaus pasienio rinktinės pareigūnai tikrino keleivių kelionės dokumentus. Tarp atskridusių buvo ir toje šalyje gyvenantis 37-erių Lietuvos pilietis.
Pasieniečiai nustatė, kad už vietos įstatymų pažeidimus britų grąžinto lietuvio ieško Kauno policija. Už nusikalstamą veiką nuteisto, bet paskirtos bausmės neatlikusio vyro paieška Lietuvoje buvo paskelbta beveik prieš trejus metus.
Pasieniečiai britų išsiųstą vyrą sulaikė, apie tai pranešė paieškos iniciatoriui ir netrukus jį perdavė į oro uostą atvykusiems policijos pareigūnams.
Susiję straipsniai
Šiemet per mažiau kaip keturis mėnesius VSAT pareigūnai sulaikė 148 žmones (127 – oro uostuose), kurių dėl įvairių nusikaltimų ar pažeidimų ieškojo Lietuvos bei užsienio teisėsaugos institucijos. Iš sulaikytųjų didžioji dauguma, 135, buvo mūsų šalies piliečiai, po 3 – Baltarusijos ir Jungtinės Karalystės, po 2 – Latvijos ir Rusijos, po 1 – Airijos, Moldovos ir Rumunijos.
2025 m. pasieniečiai sulaikė 803 ieškomus žmones (583 – oro uostuose). Iš sulaikytųjų dauguma, 702, buvo Lietuvos piliečiai. Rusijos pilietybę turėjo 38, Jungtinės Karalystės – 15, Baltarusijos ir Latvijos – po 11, Airijos – 4, Moldovos, Švedijos ir Ukrainos po – 3, Izraelio, Tadžikistano ir Uzbekistano – po 2, likusieji 7 buvo dar septynių valstybių piliečiai.
Tarp 2024 m. sulaikytų 767 ieškomų žmonių irgi dominavo Lietuvos piliečiai – 705. 19 sulaikytųjų turėjo Jungtinės Karalystės pilietybę, 16 – Ukrainos, 6 – Baltarusijos, 4 – Rusijos, po 3 – Sakartvelo ir Moldovos, 2 – Airijos, likusieji 9 buvo kitų devynių valstybių piliečiai.
