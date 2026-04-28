Vilniuje nuteistas balionais atskraidintas cigaretes rinkęs organizuotos grupės narys

2026 m. balandžio 28 d. 14:41
Lietuvos Respublikos prokuratūra
Praėjusių metų spalio mėn. oro balionais iš Baltarusijos atskraidintas cigaretes rinkęs Vilniaus rajono gyventojas Z. B. išgirdo teismo nuosprendį. Vilniaus regiono apylinkės teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, Z. B. (gim. 1989 m.) pripažino kaltu dėl kontrabandos bei neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis organizuotoje grupėje. Teismas nuteistajam skyrė galutinę 6 700 eurų baudą.
Bylos duomenimis, 2025 m. spalio 3-osios naktį Z. B., veikdamas organizuotoje grupėje su Lietuvos ir Baltarusijos teritorijose esančiais žmonėmis, pagal iš anksto suderintą nusikalstamos veikos planą nuvyko į Vilniaus rajone esančio Didžialaukio kaimo prieigas paimti balionais iš Baltarusijos atskraidintų cigarečių.
Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų Z. B. buvo sulaikytas, kai kontrabandos būdu balionais atgabentus 4 500 pakelius cigarečių „NZ Gold“ su Baltarusijos Respublikos akcizų ženklais, supakuotus į devynias kartonines dėžes, pernešė į kitą vietą miško masyve. Bendra sulaikytų cigarečių vertė su privalomais mokėti mokesčiais siekė 23 261 eurą.
Teismas konstatavo, jog ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys įrodė, kad Z. B., veikdamas organizuotoje grupėje, per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabeno privalomus pateikti muitinei daiktus, kurių vertė viršija 400 MGL, taip pat, pažeisdamas nustatytą tvarką, įgijo ir gabeno akcizais apmokestinamas prekes.
Teismo skirtą baudą Z. B. turės sumokėti per 2 metus nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.
Šis pirmosios instancijos teismo nuosprendis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
