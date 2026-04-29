Tauragėje sukčiai susižėrė įmonės pinigus, Kaune nukentėjo rusakalbiais patikėjęs gyventojas

2026 m. balandžio 29 d. 10:30
Lrytas.lt
Tauragės ir Kauno policijos pareigūnai ieško nusikaltėlių, iš įmonės ir gyventojo išviliojusių pinigus.
Kaip pranešė Policijos departamentas, balandžio 25 d. Tauragėje, įmonės buhalterei bandant prisijungti prie banko paskyros ir suvedus elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis, nepažįstami žmonės apgaulės būdu iš sąskaitos pasisavino 19 000 eurų. 
Balandžio 28 d. į Kauno apskrities VPK kreipėsi vyras (gim. 1965 m.), kuris pareiškė, kad laikotarpiu nuo vasario 4 d. iki vasario 28 d. Kaune, jam paskambino nepažįstamas žmogus (kalbėjo rusų kalba), kuris, pasiūlęs investuoti pinigus į akcijas, apgaulės būdu išviliojo 36 135 eurus.
Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.
Praėjusią parą nuo sukčių nukentėjo ir gyventojai, ir įmonės

Ekstrasense prisistačiusiai apgavikei klaipėdietė atidavė 32 tūkst. eurų

Telefonu automobilį pirkęs panevėžietis prarado kone 11 tūkst. eurų

Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės arba ją panaikino, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
Tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė didelės vertės turtinės prievolės arba ją panaikino, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
