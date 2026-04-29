Tauragėje sukčiai susižėrė įmonės pinigus, Kaune nukentėjo rusakalbiais patikėjęs gyventojas

Kaip pranešė Policijos departamentas, balandžio 25 d. Tauragėje, įmonės buhalterei bandant prisijungti prie banko paskyros ir suvedus elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis, nepažįstami žmonės apgaulės būdu iš sąskaitos pasisavino 19 000 eurų.
Balandžio 28 d. į Kauno apskrities VPK kreipėsi vyras (gim. 1965 m.), kuris pareiškė, kad laikotarpiu nuo vasario 4 d. iki vasario 28 d. Kaune, jam paskambino nepažįstamas žmogus (kalbėjo rusų kalba), kuris, pasiūlęs investuoti pinigus į akcijas, apgaulės būdu išviliojo 36 135 eurus.
Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės arba ją panaikino, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
Tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė didelės vertės turtinės prievolės arba ją panaikino, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
sukčiaisukčiavimaseurai
Rodyti daugiau žymių