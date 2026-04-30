Šeimyninė tragedija Kaune: peiliu sužalotos dvi moterys, viena mirė ligoninėje

Kaip pranešė Policijos departamentas, balandžio 30 d. apie 2 val. 30 min. Kaune, Naujakurių g., bute, moteris (gimusi 1982 m.) peiliu sužalojo kitą moterį (gimusi 1945 m.), o vėliau bandė susižaloji pati.
Abi moterys buvo nuvežtos į ligoninę ir paguldytos gydymui.
Tą pačią dieną apie 3 val. 50 min. smurtavusi moteris (gim. 1982 m.) nuo patirtų sužalojimų mirė ligoninėje.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas nesunkiai sužalojo ar susargdino savo artimąjį giminaitį ar šeimos narį, baudžiamas laisvės atėmimu iki penkerių metų.
