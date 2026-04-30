Lietuvos dienaKriminalai

Šeimyninė tragedija Kaune: peiliu sužalotos dvi moterys, viena mirė ligoninėje

2026 m. balandžio 30 d. 08:26
Lrytas.lt
Naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį Kaune per šeimyninį konfliktą moteris peiliu sužalojo kitą moterį ir susižalojo pati. Po pusantros valandos smurtavusi moteris mirė ligoninėje.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Policijos departamentas, balandžio 30 d. apie 2 val. 30 min. Kaune, Naujakurių g., bute, moteris (gimusi 1982 m.) peiliu sužalojo kitą moterį (gimusi 1945 m.), o vėliau bandė susižaloji pati.
Abi moterys buvo nuvežtos į ligoninę ir paguldytos gydymui. 
Tą pačią dieną apie 3 val. 50 min. smurtavusi moteris (gim. 1982 m.) nuo patirtų sužalojimų mirė ligoninėje.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas nesunkiai sužalojo ar susargdino savo artimąjį giminaitį ar šeimos narį, baudžiamas laisvės atėmimu iki penkerių metų.
mirė moterissmurtas artimoje aplinkojeKaunas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.