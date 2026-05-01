Praėjusią parą girtiems vairuotojams pradėta mažiausiai 12 ikiteisminių tyrimų

Kaip pranešė Panevėžio apskrities VPK, balandžio 30 d. apie 15 val. 56 min. Kupiškio r., Šimonių miestelyje, girtas (4,50 prom.) vyras (gim. 1979 m.) vairavo automobilį „Ford Galaxy“. Nusikalstamos veikos padarymu įtariamas vyras sulaikytas.
Vilniaus apskrities VPK informuoja, kad balandžio 30 d. apie 1 val. 09 min. Vilniuje, Dzūkų g., girtas (2,60 prom.) vyras (gim. 1985 m.) vairavo automobilį „Ford“.
Taip pat balandžio 30 d. apie 10 val. 28 min. Elektrėnų savivaldybėje, Semeliškių seniūnijoje, Laičių kaime, automobilis „Ford Mondeo“, vairuojamas girto (2,02 prom.) vyro (gim. 1971 m.), nuvažiavo nuo kelio į pakelės griovį.
Tą pačią dieną apie 13 val. 05 min. Vilniuje, Eišiškių pl., girtas (2,38 prom.) vyras (gim. 1965 m.) vairavo vilkiką „Man TGX“ su puspriekabe „Koegel SN24P100“.
Apie 13 val. 40 min. Elektrėnų savivaldybėje, Kietaviškių seniūnijoje, Naujųjų Kietaviškių kaime, Bažnyčios g., girtas (2,05 prom.) vyras (gim. 1961 m.) vairavo automobilį „Nissan X Trail“.
Apie 14 val. 02 min. Vilniaus r., Nemėžio seniūnijoje, Kuprioniškių kaime, Terminalo g., girtas (1,76 prom.) vyras (gim. 1993 m.) vairavo automobilį „VW Passat“.
Apie 23 val. Ukmergėje, Gedimino g., automobilis „Mercedes Benz W350“, vairuojamas girto (2,27 prom.) vyro (gim. 1986 m.), atsitrenkė į prie šviesoforo stovėjusį automobilį „Mercedes Benz C300“, kurį vairavo jaunuolis (gim. 2007 m.).
Telšių apskrities VPK praneša, kad gegužės 1 d. apie 2 val. 43 min. Mažeikiuose, Taikos g., girtas (1,68 prom.) vyras (gim. 1998 m.), vairavo automobilį „Audi A4“. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Marijampolės apskrities VPK praneša, kad balandžio 30 d. apie 18 val. 06 min. Vilkaviškio r., Giedrių kaime, Giedrių g., automobilį „Audi A6“ vairavo girtas vyras (gim. 1994 m.). Vairuotojui nustatytas 2,66 prom. girtumas.
Automobilis išgabentas į saugojimo aikštelę.
Klaipėdos apskrities VPK praneša, kad balandžio 30 d. apie 22 val. 53 min. Klaipėdos r., Jakų kaime, sustabdyto automobilio „Renault Espace“ vairuotojui (gim. 1972 m.) nustatytas 1,84 prom. girtumas.
Kauno apskrities VPK praneša, kad balandžio 30 d. apie 10 val. 15 min. Kauno r., Vilkijoje, automobilį „Audi“ vairavo girta moteris (gimusi 1990 m.). Jai nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 1,95 prom.
Taip pat balandžio 30 d. apie 8 val. 10 min. Kėdainių r., Skaistgirių kaime, automobilis „Audi“, vairuojamas vyro (gim. 1972 m.), susidūrė su automobiliu „Ford“, vairuojamu moters (gimusi 1963 m.). „Audi“ vairuotojui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 1,78 prom.
„Ford“ vairuotoja dėl patirtų sužalojimų nuvežta į ligoninę.
Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai. Įkliuvusiems vairuotojams be kita ko gresia ir iki metų kalėjimo.
