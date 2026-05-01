Vilniaus vagys aplaupė „Audi“ ir BMW – bendras nuostolis gali viršyti 25 tūkst. eurų

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, balandžio 30 d. apie 6 val. 20 min. Vilniuje, Elbingo g., pastebėta, kad išdaužtas automobilio „Audi Q8“ priekinių durelių lango stiklas ir pavogti priekiniai žibintai, supjaustytas bamperis bei sugadintas šoninio veidrodėlio mechanizmas.
Nuostolis – 5 300 eurų.
Tip pat balandžio 30 d. nuo 0 val. 30 min. iki 3 val. Vilniuje, Dariaus ir Girėno g., buvo pavogtas automobilio BMW buferis, variklio dangtis, žibintai, priekinių ratų moldingai.
Nuostolis – apie 15 000–20 000 eurų.
Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl vagystės.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas atvirai pagrobė svetimą turtą arba viešoje vietoje pagrobė svetimą turtą iš asmens drabužių, rankinės ar kitokio nešulio (kišenvagystė), arba pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į transporto priemonę, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.
Tas, kas pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpą, ryšių kabelių kanalų sistemą, saugyklą ar saugomą teritoriją arba pagrobė didelės vertės svetimą turtą, arba pagrobė strateginę ar svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių juridinių asmenų infrastruktūrą sudarantį turtą ar jo dalį, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.